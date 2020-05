LA MINUTE MACRO : l'Empire contre-attaque 0 18/05/2020 | 10:04 Envoyer par e-mail :

Les USA ont franchi une étape de plus dans la guerre commerciale, en annonçant la semaine dernière la mise en place de nouvelles mesures restrictives concernant l'accès aux semi-conducteurs américains, mais la Chine ne veut pas en rester là. Du côté des statistiques, l'économie chinoise semble se relever progressivement du COVID-19, mais les USA n'en sont pas encore là… l'Europe n'ont plus d'ailleurs ! En Arabie Saoudite, économie ou pas, la chute des marchés semble être l'occasion idéale pour faire grossir les fonds souverains. Les tensions continuent. Alors que les États-Unis ont annoncé la semaine dernière la mise en place d'une mesure visant à réguler l'accès aux semi-conducteurs américains et ont prolongé les restrictions de mai 2019 visant principalement Huawei et ZTE, la Chine ne souhaite pas en rester là. Le ministère du commerce chinois a publié un communiqué, exhortant les États-Unis à stopper ces pratiques, qu'il qualifie de "violation des principes de marché" et de "mépris des règles fondamentales du commerce international". Il a également précisé que la Chine allait prendre "toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder les droits et intérêts légitimes des entreprises chinoises". L'aube d'une reprise économique ? Toujours en Chine, quelques statistiques encourageantes ont été publiées vendredi. On soulignera notamment une remontée progressive des ventes au détail à -7.5% (annuel), contre -15.8% au mois de mars, une stabilisation du chômage à 6%, ainsi qu'une légère remontée des IDE. Source : Trading Economics Pas encore l'heure pour les États-Unis. Outre-Atlantique, il semble encore un peu tôt pour se réjouir avec une chute de 16.4% des ventes au détail (en mensuel) et de 17.2% pour la version "core" excluant le secteur auto. La production industrielle de son côté, bien que meilleure qu'attendu, continue de se dégrader, à -11.2% (mensuel), contre -4.5% le mois précédent. Enfin, l'emploi n'est pas non plus au rendez-vous, puisque l'indice JOLTS (qui recense les nouvelles ouvertures d'emploi sur 1 mois, secteur agricole exclut) n'a rapporté que 6,19 millions de nouveaux emplois. Source : Trading Economics L'Europe, à mi-chemin entre les deux. Concernant la Zone euro, les statistiques sont ressorties sans surprise pour le mois de mars, avec une baisse de 0.2% l'emploi, un PIB à -3.8% et une balance commerciale de 28,2Mds EUR répartie comme suit : Source : ec.europa.eu Focus France. L'Insee a également publié des statistiques vendredi. Il apparaît que l'inflation semble avoir disparu à 0% mensuel et à 0,3% en annuel. Les créations d'emplois se sont, elles, contractées de 33.5% en avril, après une baisse de 25.4% en mars. Les créations d'entreprises n'avaient pas non plus le vent en poupe, à -42.1%. Source : Insee Promo de l'été ! La situation économique ne semble pas inquiéter l'Arabie Saoudite, qui en profite pour faire quelques emplettes. Soros Fund Management ou encore Berkshire Hathaway ont récemment réduit leur exposition vis-à-vis du secteur aérien notamment, le fonds souverain saoudien a décidé de profiter de la chute des marchés pour élargir son portefeuille. Le Financial Times a souligné une participation de 827,8M USD dans BP, 713,6M dans Boeing, ainsi que de nombreuses positions en Europe et aux USA, avec notamment Facebook, Bank of America, Citigroup, Pfizer…

Gallien Girardot © Zonebourse.com 2020

