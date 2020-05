LA MINUTE MACRO : l'été en short 0 19/05/2020 | 10:04 Envoyer par e-mail :

L'accalmie sur les marchés semble avoir rassuré les autorités, qui ont annoncé hier suspendre les restrictions concernant la VAD. En Asie, la Chine passe à l'offensive. Le gouvernement a en effet annoncé la mise en place de taxes sur l'avoine australienne. Le Japon, de son côté, est officiellement entré en récession pendant qu'en Europe, le couple franco-allemand vient de donner naissance à un nouveau projet Le grand retour. Même si la hausse de 5,16% du CAC 40 hier ne s'y prêtait pas forcément, les vendeurs à découvert vont pouvoir faire leur grand retour. Après avoir constaté une normalisation et une baisse de la volatilité des indices, les autorités de marché ont décidé de mettre fin aux interdictions de VAD. Le short est donc de nouveau permis en France, mais également dans d'autres pays comme l'Autriche, l'Italie, l'Espagne et la Belgique. "Il est juste de se rebeller" (Mao Zedong). La Chine a voulu faire passer un message hier. Le gouvernement a annoncé la mise en place d'une taxe antidumping et antisubventions de 80.5% sur les importations d'orge australien. Rappelons que c'est l'Australie qui a lancé l'idée d'une enquête sur la gestion du coronavirus en Chine, mais également que l'Europe et les États-Unis sont les deux plus gros exportateurs de matières agricoles, mais aussi les deux régions où les subventions sont les importantes. Le Japon en récession. Le Cabinet Office du Japon a publié hier les chiffres concernant le PIB. La crise du coronavirus n'a rien fait pour améliorer l'économie nippone qui entame son deuxième trimestre consécutif de baisse à -0.9% (trimestriel). La situation s'étant davantage dégradée en avril et en mai ; les économistes estiment que le pire reste à venir. Selon Takuji Aida (Economiste de la Société Générale), la baisse, voire la perte des revenus des ménages, ne devrait pas non plus plaider en faveur d'une reprise rapide. Merkel cède aux avances de Macron. Alors que l'Allemagne s'était jusqu'à présent montrée sceptique quant à la mutualisation de la dette des pays européens, la chancelière semble avoir franchi un cap. Après s'être entretenues hier en visioconférence, Angela Merkel et Emanuel Macron ont présenté leur "initiative franco-allemande", visant à mettre en place un programme d'aide budgétaire de 500 Mds€. Ce projet permettra de venir en aide aux pays les plus touchés par la crise (sur la base d'un endettement européen) et portera le projet de relance européen à 1000 Mds€.

Gallien Girardot © Zonebourse.com 2020

