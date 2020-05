LA MINUTE MACRO : l'optimisme made in germany 0 20/05/2020 | 10:22 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Au Royaume-Uni, le chômage a baissé au premier trimestre. Les inscriptions au chômage du mois d'avril laissent néanmoins penser qu'il ne faut pas se réjouir pour autant. En Europe, l'ACEA a publié hier les chiffres concernant le secteur automobile en Europe. Sans grande surprise, ces derniers étaient décevants. En Allemagne néanmoins, les investisseurs semblent retrouver le sourire, laissant le ZEW dépasser la barre de 50 ! Enfin, en Afrique du Sud, les exploitations minières profitent de la hausse des cours pour accélérer la cadence. Un chômage en dents de scie. Le Royaume-Uni a publié hier les statistiques concernant l'évolution de son marché du travail. Le chômage a ainsi diminué de 10 points de base au premier trimestre (par rapport au trimestre précédent), pour atteindre 3,9% (un niveau particulièrement bas). Cependant, les blocages liés au coronavirus ont commencé tardivement de l'autre côté de la Manche. Au cours du mois d'avril, le nombre de demandeurs d'emploi a en effet augmenté de 856 500 ! Soit la plus grosse augmentation jamais enregistrée au cours des 30 dernières années. Il convient néanmoins de souligner que contrairement à la France, les mesures de chômage partiel mises en place au Royaume-Uni sont prises en compte dans les 856 500 inscriptions. Il est par conséquent difficile de tirer des conclusions sur la situation actuelle… Le nombre de postes vacants a lui baissé de 170 000 par rapport au trimestre précédent (les données sont prises de février à avril). Source : ONS Le taux de chômage a également été publié à Hong Kong à 5.2% (un plus haut de 10 ans) et en Croatie à 9.7%. Coup de massue pour l'automobile. On pouvait s'y attendre, le coronavirus n'a pas été tendre avec le secteur auto. Hier matin, l'ACEA a publié l'évolution des immatriculations de voitures neuves au sein de l'Union européenne. Corrigés du Royaume-Uni, ces chiffres sont en baisse de 76.3% sur le mois d'avril (38.5% depuis le début de l'année). Au total, chaque pays enregistre une baisse à deux chiffres et l'Italie est, sans surprise, la plus touchée, avec une contraction de 51% depuis le début de l'année (97.6% au mois d'avril). Concernant les constructeurs, la baisse se répartit de la manière suivante : UE + UK + AELE UE (UK exclus) Avril Janv-avril Avril Janv-avril VW Group -75% -33% -73% -33% PSA Group -82% -46% -81% -44% RENAULT Group -80% -47% -79% -47% BMW Group -70% -30% -65% -27% HYUNDAI Group -79% -34% -76% -31% TOYOTA Group -76% -25% -74% -24% DAIMLER -80% -38% -79% -37% FCA Group -88% -48% -88% -48% FORD -81% -48% -76% -47% NISSAN -86% -39% -85% -40% VOLVO CAR CORP. -68% -31% -63% -29% JAGUAR LAND ROVER Group -89% -41% -82% -45% MAZDA -83% -53% -81% -54% MITSUBISHI -66% -33% -63% -32% HONDA -88% -51% -83% -51% Source : ACEA Un moral d'acier. Même si la macro n'est toujours pas au rendez-vous, les investisseurs allemands semblent penser que le pire est derrière nous. L'indice ZEW est ainsi ressorti à 51 en Allemagne, battant tous les records depuis avril 2015. Le président de l'institut ZEW a déclaré que cet optimisme devrait être suivi d'une reprise dès cet été, mais qu'il faudrait attendre 2022 pour retrouver les niveaux de production économique de 2019. Source : ZEW.de Les mines sud-africaines ne chôment pas. Hier, le gouvernement d'Afrique du Sud a mis en ligne les statistiques minières et manufacturières concernant le mois de février. Ainsi, l'industrie manufacturière s'est contractée de 2.1% par rapport à l'année précédente et de 2.3% par rapport au mois de janvier. En revanche, le constat est très différent concernant la production minière. Ainsi, cette dernière a progressé de 7% par rapport à l'année précédente, marquée principalement par une hausse du charbon (13.7%), du platine (8.7%), de l'or (11.5%) et des diamants (25.5%).

Gallien Girardot © Zonebourse.com 2020 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue