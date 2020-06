LA MINUTE MACRO : la Chine contre le reste du monde 0 30/06/2020 | 10:53 Envoyer par e-mail :

La Chine semble devenir une sorte de brebis galeuse. Donald Trump n'est plus seul contre Xi Jinping. Après l'Europe qui avait ces derniers temps émis des réserves sur les investissements chinois, Taiwan tente d'en faire de même. Du Côté de l'Inde, les tensions à la frontière semblent avoir laissé un goût amer à Narendra Modi. En Australie, le gouvernement renforce son cyber arsenal. Pendant ce temps, en Chine, tout semble aller pour le mieux. Modi le rancunier. Alors que l'Inde avait mis en place des restrictions non officielles sur les importations chinoises, le mouvement s'accélère. Hier le gouvernement indien a décidé d'interdire 59 applications chinoises (dont TikTok). M. Modi qui souhaite une Inde plus indépendante, semble également avoir le soutien de la population, comme en témoignent les manifestations qui ont eu lieu ces derniers jours. De nombreux économistes indiens, quant à eux, avertissent sur les conséquences que pourrait avoir cette politique protectionniste, évoquant notamment des risques pour les consommateurs indiens, comme pour les entreprises locales. En parallèle de ces événements, le gouvernement pakistanais a demandé la semaine dernière à l'Inde de réduire de moitié ses effectifs à l'ambassade d'Islamabad. Espérons qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle escalade des tensions. PHOTO: Anti-China protests continue in India https://t.co/8PpZSxnyRF— ABS-CBN News (@ABSCBNNews) June 19, 2020 Taiwan se positionne. Après l'Europe, c'est au tour de Taiwan de restreindre les investissements chinois. Soucieux de préserver son savoir-faire technologique, notamment sur les semi-conducteurs, le pays souhaite renforcer les procédures d'examen des investissements étrangers. Il envisage également d'interdire à certains cadres, dirigeants et ingénieurs (positionnés sur les secteurs technologiques) de visiter la Chine pendant un certain temps après la perte de leur emploi. L'Australie "Aussie". Entre la Chine et l'Australie, le courant passe mal ces derniers temps. Ouverture d'une enquête visant à définir les responsabilités de la Chine dans la pandémie, mise en place de droits de douane de 80.5% contre l'orge australienne, etc. rien ne va plus entre les deux pays. Le gouvernement australien a également souligné aujourd'hui que les cyberattaques contre l'Australie avaient fortement augmenté ces derniers temps, visant - sans la nommer explicitement - la Chine. À cet effet, le gouvernement vient d'annoncer s'être doté de 500 cyber espions supplémentaires. Pendant ce temps… Du côté de la Chine, tout semble aller pour le mieux. Ce matin, la China Federation of Logistics and Purchasing a publié les PMI. Ces derniers continuent leur remontée progressive, avec un indice manufacturier à 50.9 (contre 50.6 le mois précédent) et un indice non manufacturier à 54.4 (contre 53.6 en mai).

Gallien Girardot

