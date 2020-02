LA MINUTE MACRO : la Chine tente de soutenir son économie et la bourse de Téhéran remise au goût du jour 0 25/02/2020 | 11:48 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires La People's Bank of China (PBC) met en place des mesures pour assouplir les conditions de crédit. Le coronavirus chahute les marchés obligataires. Téhéran inaugure la vente à découvert, l'Allemagne stagne et l'Inde est bouleversée par les manifestations. La Chine : un nouvel assouplissement. Après la mise en place de nombreuses mesures par le gouvernement chinois pour maintenir l'économie "hors de l'eau" (baisse du coût de l'énergie, réduction des cotisations…), c'est au tour de la Banque Populaire de Chine de lutter contre l'épidémie. Elle s'est exprimée hier, informant qu'elle avait émis des instructions aux grandes banques du pays, afin d'assouplir les conditions d'emprunt des entreprises et industries impactées par le coronavirus. Dans l'ensemble, il s'agit de reports de dates d'échéancier, de réductions des taux (accordés par les banques commerciales), de facilités d'accès au crédit, de modifications des classifications de risque… Ailleurs dans le monde, la banque d'Israël a maintenu ses taux, et la directrice de la FED de Cleveland a déclaré que la FED ne devrait pas réagir de manière excessive face à la volatilité des marchés. Elle a ajouté qu'un nouvel assouplissement "augmenterait le risque de générer des déséquilibres". Des marchés obligataires bouleversés. Le développement exponentiel du coronavirus hors de Chine a bouleversé les anticipations des investisseurs, faisant exploser la volatilité sur les marchés. La forte hausse du spread entre le 10 ans allemand (Bund) et le 10 ans italien (BTP) dénote ainsi l'aversion au risque des opérateurs : TSE, la VaD enfin disponible. Alors que la République Islamique d'Iran est frappée de plein fouet par l'épidémie, comptabilisant au moins 15 décès selon les autorités, la bourse iranienne évolue. C'est ainsi qu'hier, les membres du Tehran Stock Exchange ont inauguré la mise en place de l'autorisation de vente à découvert. Lors de la cérémonie (en retransmission par mesure de sécurité vis-à-vis du coronavirus), les responsables ont indiqué que la mesure avait été prise afin "d'aider les investisseurs à gagner lorsque le marché est baissier". Inde, le bilan s'alourdit. Le CAA (Citizenship Amendment Act) est un texte voté au mois de décembre qui est entré en application à la mi-janvier. Il s'agit d'une loi qui facilite l'accession à la nationalité indienne pour les minorités religieuses persécutées, sauf pour les musulmans. Cette loi a entraîné de nombreuses manifestations, dont des affrontements entre hindous et musulmans. Le bilan était de 7 morts cette nuit à New Delhi (source France Info) et plusieurs dizaines de blessés. En marge de ces événements, le président américain entame son 2ème jour dans la capitale, où il tente de renouer les liens entre les deux pays. Stat du jour : l'Allemagne stagne avec une croissance trimestrielle à 0.

Gallien Girardot © Zonebourse.com 2020 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue