LA MINUTE MACRO : la Russie nouvelle victime des US, la Chine confiante ...

Chaque jour, nous passons en revue l'actualité macroéconomique et géopolitique qui impacte les marchés financiers à travers le monde. Aujourd'hui, Donald Trump reste plutôt silencieux sur les marchés financiers, pour notre plus grand plaisir, mais les Etats-Unis ne sont pas totalement absents non plus : c'est au tour de la Russie de connaître de nouvelles sanctions commerciales. Ailleurs, la Chine est confiante malgré les nouvelles mesures américaines, et le conflit Canada-Arabie Saoudite fait rage. Voici donc les principaux événements de la journée, mis à jour régulièrement. Donald Trump. Outre ses propos plus que douteux concernant l'incendie qui ravage la Californie, Trump ne s'est pas manifesté sur la scène internationale (pour une fois !). Son idée ? Couper les arbres pour enrailler la propagation des incendies…



Russie. C'est au tour de Moscou d'être victime du protectionnisme américain. A compter du 22 août prochain, des sanctions, sans en préciser la nature, seront mises en place à l'encontre de la Russie. Cette annonce survient après que les Etats-Unis ont reconnu Moscou comme coupable de l'empoisonnement au Novitchok d'un ancien agent double russe et sa fille, résidents anglais. La réponse de Vladimir Poutine ne devrait pas se faire attendre.



Chine. La riposte de Pékin aux droits de douanes a fortement plu aux investisseurs aujourd'hui : tous les indices chinois sont dans le vert ce matin. La chaîne de télévision publique CCTV a également affirmé que la Chine a "confiance en la protection de ses intérêts" et dispose pour cela de "nombreux moyens". L'annonce d'un soutien accru du gouvernement aux grandes entreprises high-tech pèse également dans la balance.



Feinte ou réelle, l'action des autorités chinoises sur les #Yuan semble efficace puisque celui-ci semble stopper son repli face au Dollar. Les investisseurs apprécient et récompensent ces efforts par 1 très forte hausse ds marchés chinois ce matin. A suivre ... ! pic.twitter.com/CU5w6FQjj2 — Vincent Lequertier (@VLequertier) 9 août 2018

Canada. Le conflit perdure avec l'Arabie Saoudite tant que les deux pays campent sur leurs positions. Justin Trudeau refuse de présenter ses excuses et réaffirme même sa volonté de défendre les droits de l'Homme. Ryad attend pour sa part que le Canada "rectifie son énorme erreur". En attendant, le commerce est gelé et les vols, les programmes d'échanges universitaires ainsi que les traitements médicaux aux patients saoudiens au Canada sont suspendus. Toutefois, la crise diplomatique n'affectera pas les exportations pétrolières selon le ministre saoudien de l'Energie.



