LA MINUTE MACRO : la Suède résiste

Un entrepôt a explosé hier dans le port de Beyrouth, au Liban. L'explosion qui a fait plus de 78 morts pourrait être liée à une erreur humaine. Côté statistique aujourd'hui, on assiste à une remontée des PMI des services. Ces derniers semblent tout de même remonter moins vite que prévu. La Suède a par ailleurs publié son PIB pour le T2, nettement moins négatif que ses voisins européens. Enfin, la banque centrale de Thaïlande a gardé ses taux inchangés ce matin. La résilience à la suédoise. La Suède, qui avait choisi de ne pas confiner sa population, a publié ce matin son PIB pour le deuxième trimestre. Malgré l'ouverture des commerces, le pays subit tout de même une baisse de 8.2% de son PIB YoY et 8.6% QoQ. Une baisse nettement moins conséquente que ses voisins de la Zone euro, à -12.1% QoQ et -15 YoY%. Beyrouth. Une explosion a eu lieu hier dans le port de Beyrouth, faisant plus de 78 morts et près de 4 000 blessés. Situé au nord de la ville, en bordure du centre-ville, le port est le centre névralgique de Beyrouth. Dans son passage, l'explosion a entraîné avec elle de nombreuses habitations et commerces. Même si Donald Trump a suggéré qu'il ne s'agissait pas d'un accident, les autorités locales ont pour leur part déclaré que l'explosion était probablement due à un stock de nitrate d'ammonium. Un navire moldave a en effet été saisi en septembre 2013, de ses 2 750 tonnes de nitrate d'ammonium. Par ailleurs, selon des sources locales, citées par Lebanon 24, il semblerait que pétrole, feu d'artifice ou armes à feu soient parfois stockés ensemble. Pour le vice-président de la Fondation pour la défense des démocraties (Jonathan Shanzer), "il semble que cette explosion soit le résultat d'une incompétence". Une telle possibilité pourrait contribuer à dégrader le climat social, déjà très tendu par une constante remise en question des autorités locales. 📹 #Beyrouth se réveille au lendemain de deux énormes explosions qui ont déchiré le port de Beyrouth, tuant au moins 100 personnes selon la Croix-rouge libanaise, et faisant des milliers de blessés #AFP pic.twitter.com/CXEdGCtyvi— Agence France-Presse (@afpfr) August 5, 2020 Le pays faisait déjà face à une situation difficile, avec un défaut de paiement du gouvernement en mars et une inflation annuelle qui a atteint 89.74% en juin. À votre service. Aujourd'hui, Markit nous présente les PMI finaux des services pour le mois de juillet. Hormis l'Italie, les résultats sont globalement ressortis en hausse, mais inférieurs aux attentes des analystes. L'Italie est passée de 46.4, à 51.6, l'Allemagne à 55.6, contre 47.3 et la France à 57.3, contre 50.7. On soulignera tout de même une baisse des chiffres chinois, à 54.1, contre 58.4 et un Japon toujours bloqué sous la barre de 50, à 45.4. Banques centrales. La banque centrale thaïlandaise a publié la mise à jour de sa politique monétaire ce matin. Elle a de nouveau gardé ses taux inchangés, à 0.5%. Elle a souligné que l'économie se relevait progressivement, mais que l'emploi et les ménages mettraient du temps à se redresser. La BOT a également précisé que l'inflation s'était légèrement relevée - en raison de la hausse des prix du pétrole - mais qu'elle resterait négative cette année (en juin, l'inflation était de -1.57%). À suivre. Cet après-midi sera publié le rapport ADP de l'emploi pour le mois de juillet. Les analystes s'attendent à ce que 1,2 million d'emplois aient été créés.

Gallien Girardot © Zonebourse.com 2020

