LA MINUTE MACRO : la Turquie monopolise l'attention, Trump en prend pour son grade ...

Chaque jour, nous passons en revue l'actualité macroéconomique et géopolitique qui impacte les marchés financiers à travers le monde. Aujourd'hui, la Turquie vole la vedette à la majorité des actualités macroéconomiques du week-end. Mais le Président américain fait encore la une, puisque Donald Trump attire les critiques de l'Allemagne, tandis qu'un sommet entre les deux Corées se prépare. Voici donc les principaux événements de la journée et du week-end, mis à jour régulièrement. Donald Trump. Nouvelle passe d'armes germano-américaine. Le Ministre allemand de l'Economie a ouvertement critiqué, dans le 'Bild am Sonntag' la politique protectionniste de Donald Trump : "la guerre commerciale est en train de détruire la croissance économique". Peter Altmeier s'est toutefois réjoui du récent apaisement des tensions entre l'Europe et les Etats-Unis.



Turquie. Les yeux du monde entier semblent rivés sur la situation de la livre turque. Et pour cause. Elle a encore battu des records à la baisse ce week-end, après les déclarations du Président turc, Recep Tayyip Erdogan, lequel a d'ailleurs à nouveau écarté une hausse des taux d'intérêt, puisque selon lui, "les taux d'intérêt sont un instrument d'exploitation qui rendent les riches plus riches et les pauvres plus pauvres". Il évoque même un "complot politique" de la part de Washington. La banque centrale turque a annoncé ce matin qu'elle fournirait des liquidités aux banques afin d'assurer leur stabilité financière. La livre turque a plongé de 20% vendredi avant de se redresser légèrement face au dollar.





Source : Bloomberg, cliquer pour agrandir

Corée(s). Un sommet intercoréen aura lieu en septembre, réunissant le Président sud-coréen, Moon Jae-In et Kim Jong-Un en Corée du Nord, une première ! Cette rencontre marque une nouvelle avancée dans l'apaisement des tensions entre les deux Corée.



Syrie. Un sommet aura lieu prochainement entre la Russie, la France, la Turquie et l'Allemagne au sujet de la Syrie. Les attaques meurtrières s'enchaînent dans le pays et cette réunion vise à évoquer une éventuelle intervention de la part des Alliés.

Floriane Rousseaux © Zonebourse.com 2018 1 0 Réactions à cet article Modifier Réagir RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue guerberand Donald est un cas désespéré. Dans son comportement, tout est attaque, domination, pouvoir sur tous les autres : en un mot, un homme à contourner, à éviter partout; il ne peut être l' allié fiable de personne ! cet homme est dangereux...!