LA MINUTE MACRO : le CDU perd son leader, victoire historique mais insuffisante en Irlande

Fitch a confirmé la note de l’Italie. L’agence de notation a confirmé la note du pays à BBB, avec une perspective négative. Cette évaluation reflète le niveau élevé de la dette publique, la faible croissance ainsi que l’incertitude politique et économique du pays. De plus, la prévision de croissance au titre de l’année 2020 a été revue à la baisse, de 0,4% à 0,2% en raison de la faiblesse du 4ème trimestre. Compte tenu de ce ralentissement, Fitch prévoit un déficit budgétaire de 2,4% du PIB en 2020 (2019 : 2,2%), ce qui est légèrement supérieur à l’objectif de 2,2% fixé par le gouvernement. Prochaine révision le 24 avril du côté de S&P et le 10 juillet pour Fitch Ratings.

Annegret Kramp-Karrenbauer prévoit de démissionner. En tant que leader de l’Union Chrétienne-Démocrate (CDU), Annegret Kramp prévoit de démissionner plus tard cette année et ne se présentera pas comme candidate à la chancellerie du parti lors des prochaines élections. Cette décision crée une forme d’incertitude quant à l’avenir politique de l’Allemagne. La leader du parti estime que le poste de chef du parti et de candidat à la tête du gouvernement doit être occupé par la même personne. Elle a aussi mentionné la « relation peu claire » entre des membres de la CDU, l’AfD (parti d’extrême-droite) et le parti anticapitaliste de gauche.

Victoire historique de Sinn Féin. Le parti politique autrefois affilié à l'IRA (Irish Republican Army) qui se consacre à l'unification de l'Irlande et de l'Irlande du Nord sous un même drapeau, a remporté une victoire historique aux élections législatives irlandaises. Malgré cela, le parti n'obtiendra pas le plus grand nombre de sièges au Dáil Éireann, la chambre basse du Parlement irlandais, car il ne s'est présenté que dans 42 des 160 circonscriptions. Cette percée vient bouleverser le système bipartite constitué des deux partis centristes du Fine Gael et du Fianna Fail. Les très bons résultats du parti de gauche ont été portés par le vote des jeunes et des plus défavorisés et illustrent la croissance des mouvements nationalistes et séparatistes en Europe, ainsi que les premiers impacts politiques du Brexit.

CO 2 : quand les feux de forêts alourdissent le bilan. L’année dernière et en ce début d'année, les gigantesques incendies de forêt en Amazonie, en Indonésie, en Australie et dans le cercle arctique ont été dramatiques d’un point de vue environnemental. En plus de détruire les forêts indigènes et les espèces animales, ils libèrent des milliards de tonnes de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Cela pourrait accélérer le réchauffement climatique et provoquer encore plus d'incendies, un véritable cercle vicieux. Ci-dessous, la répartition des émissions depuis 1997 selon les données de l’organisation Global Carbon Project :