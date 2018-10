Les perspectives de croissance dans le monde sont une nouvelle fois revues à la baisse. L'Institution a abaissé ses prévisions de croissance mondiale de 0.2 point à 3.7% pour 2018 et 2019, avec comme principales raisons l'escalade des tensions commerciales, les crises monétaires dans les pays émergents, et la surchauffe de l'économie américaine.



Aux USA, la croissance est "exceptionnellement robuste". Avec un taux de chômage au plus bas en 48 ans (à 3.7%), une croissance à 4.2% au deuxième trimestre (plus forte accélération en quatre ans), une inflation plutôt maîtrisée (autour des 2%), et des indices boursiers allant de record en record, l'économie américaine bat son plein et profite de la réforme fiscale de D. Trump. Les prévisions de croissance du FMI pour les Etats-Unis restent inchangées à 3.9%. L'Institution met toutefois en garde contre la hausse de la dette, du déficit public et de l'évolution des prix car une accélération brutale pourrait plus rapidement gonfler les taux d'intérêt, la valeur du dollar et entraîner une importante correction des bourses.



Source : Bloomberg



Le Brexit pénalise la zone euro. Le FMI a révisé à la baisse la prévision de croissance de la zone euro pour 2018, en passant de 2.2% en juillet dernier à 2% aujourd'hui. Pour cause, les risques d'un échec des négociations sur le Brexit (prévu le 29 mars 2019) et les tensions commerciales.



La croissance chinoise pourrait ralentir. Le FMI a maintenu ses prévisions de croissance pour l'année 2018 à 6.6% (contre 6.9% en 2017) et a abaissé celles de 2019 de 0.2 point, passant de 6.4% à 6.2%. Il s'agirait du taux de croissance le moins dynamique de la zone depuis les années 90 et les raisons de ce ralentissement sont à mettre au compte des importantes mesures protectionnistes mises en place entre Washington et Pékin. Le FMI précise qu'une rencontre bilatérale n'est prévue entre les deux délégations lors de cette Assemblée annuelle à Bali.



En bref. La dirigeante du parti unioniste démocrate d'Irlande du Nord (DUP) a déclaré qu'un accord sur le Brexit était "éminemment possible". La Banque de France évoque un "risque de tension" sur les taux italiens si la dette augmente.