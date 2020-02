LA MINUTE MACRO : le parti social-démocrate se démarque à New Delhi et les tensions se ravivent au Moyen-Orient… 0 12/02/2020 | 10:58 Envoyer par e-mail :

Les dirigeants des principales banques centrales se sont exprimés hier et cette nuit sans modifier leurs stratégies de taux. Aux Etats-Unis, les créations d'emplois "JOLTS" continuent leur baisse. En Inde, le parti en place (BJP) s'est fait devancer par le AAP lors des élections à l'assemblée législative de New Delhi. Enfin, les tensions entre la Turquie et les forces syriennes ne profitent pas aux relations établies entre Moscou et Ankara. Les banques centrales gardent leurs taux inchangés : Aux Etats-Unis, Jérôme Powell s'est dit confiant sur l'économie américaine et a rassuré les marchés en précisant que si le coronavirus venait à impacter la croissance américaine, il mettrait en place les moyens nécessaires. Il a par ailleurs annoncé qu'il poursuivait le programme d'opérations d'Open Market.

En Europe, Christine Lagarde n'a pas modifié son discours et continue son programme de rachat d'actifs. La BCE a néanmoins annoncé qu'elle allait réviser ses objectifs stratégiques (à savoir le maintien de l'inflation autour de 2%). La présidente n'a pas précisé quels paramètres seraient modifiés, mais estime que la méthode actuelle de calcul de l'inflation manque de précision. Philip Lane (économiste en chef de la BCE) se dit ainsi en faveur d'une meilleure prise en compte du coût du logement.

Ailleurs dans le monde, la Riksbank (Suède) ou la BNZ (Nouvelle-Zélande) ont décidé de maintenir leurs taux. Emploi américain : des chiffres décevants. Hier, le Bureau du Travail a publié les statistiques de créations de postes au sein des entreprises (JOLTS Job Openings). Les chiffres se sont révélés décevants… On observe ainsi une baisse continue de cet indicateur depuis mi-2019, en totale décorrélation avec les indices américains. Source : Bloomberg Les élections à l'assemblée législative de New Delhi chahutent le parti en place. Le parti nationaliste indien Bharatiya Janata Party (dont fait partie le Premier Ministre) n'a obtenu que 10% des sièges lors de l'élection locale de New Delhi, battu par le parti "social-démocrate" Aam Aadmi Party (AAP). Cette défaite montre une volonté du peuple indien de faire évoluer le pays vers une vision plus "modérée" portée vers la justice sociale. Ankara/Damas : les tensions reprennent. L'hélicoptère syrien abattu en début de semaine par les forces Turques a ravivé les affrontements entre Ankara et Damas, provoquant la mort de nombreux soldats et civils. Ces tensions ne jouent pas en faveur des relations turco-russes. Ils avaient signé des accords à Sotchi pour faire d'Idleb une zone de désescalade. Dimitri Peskov (porte-parole du Kremlin) a annoncé hier qu'un échange téléphonique avait eu lieu entre Recep Tayip Erdogan et Vladimir Poutine, précisant leur volonté de trouver un accord concernant la Syrie.

