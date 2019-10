LA MINUTE MACRO : le retour de la colombe, Boris Johnson intraitable

Hong-Kong : vers une escalade des tensions. Le gouvernement a interdit le port de masques afin d'être en mesure d'identifier les "casseurs". Les sanctions peuvent aller jusqu'à un an de prison ferme et cette décision devrait accentuer la colère des manifestants, déjà privés de transports en commun par les autorités Vendredi dernier.

Des chiffres américains mitigés. La création d'emplois aux Etats-Unis bat de l'aile. Pour le mois de Septembre, les chiffres publiés ont été moins bons qu'espéré. Malgré un taux de chômage au plus bas depuis 50 ans (3.5%), l'économie américaine inquiète et le contexte géopolitique et commercial reste un frein à la croissance.

Le retour de la colombe ? Afin de soutenir son économie fragilisée, la FED devra probablement intervenir. Une baisse des taux au mois d'octobre n'est donc pas un scénario à exclure.

Près de 80% de probabilité de baisse des taux le 30 octobre, selon l'outil FedWatch (Source CME)

Brexit : une sortie fin Octobre encore incertaine. Boris Johnson, le premier ministre Britannique, a annoncé qu'il allait envoyer une lettre pour repousser la sortie de l'Union Européenne en cas de non-deal au 19 octobre. Cependant, via son compte Twitter, ce dernier a déclaré Vendredi qu'avec ou sans accord, la sortie définitive prévue pour le 31 Octobre aura bien lieu, difficile de savoir sur quel pied danser.

New deal or no deal - but no delay. #GetBrexitDone #LeaveOct31 🇬🇧 — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 4, 2019

Le Vietnam : entre la Chine et les Etats-Unis. Le déficit commercial des Etats-Unis vis-à-vis de la Chine est en baisse par rapport à 2018. La tactique du président Trump semble porter ses fruits. Cependant, on peut facilement imaginer qu'une partie les produits importés depuis la Chine passent par le Vietnam, comme le démontre l'augmentation de ses exportations vers les Etats-Unis depuis 1 an (+30%).

Importation des Etats-Unis depuis l'Asie par pays (Source : ING)

HSBC : pas d'immunité. La banque rejoint les autres grands groupes du secteur en annonçant 10 000 suppressions d'emplois à travers le monde, afin de mener à bien son programme de baisse des coûts. Cette nouvelle accentue la tendance négative qui pèse sur le secteur financier.

Les chiffres français et allemands attendus Mardi. Les deux pays publieront des chiffres importants sur leur économie. Pour la France il s'agit du déficit commercial pour le mois de Septembre. En Allemagne, les chiffres sur la production industrielle sont eux aussi attendus (le consensus s'attend à une baisse de 0.2% par rapport au mois d'Août).