LA MINUTE MACRO : les conflits géopolitiques du jour

Assis entre deux chaises. L'Arabie Saoudite a toujours eu de bonnes relations avec le Pakistan. On peut même dire que l’Arabie Saoudite a participé à la création du Pakistan, au travers de la Ligue musulmane. Les deux pays disposent ainsi d’un historique commun et partagent les mêmes mouvances théologiques. L’Arabie Saoudite a même soutenu son partenaire, alors qu'il était sous le feu des sanctions internationales. Néanmoins, leurs relations ont commencé à se détériorer ces dernières années. Le refus du Pakistan d’engager des troupes au Yémen en est le plus bel exemple. Par ailleurs, les Saoudiens développent des relations de plus en plus étroites avec l’Inde, le principal ennemi du Pakistan. Inde et Arabie Saoudite disposent également de très bonnes relations avec les États-Unis, alors qu’à l’inverse, le Pakistan est plus proche de la Chine et de l’Iran. Les deux pays se retrouvent donc d’un côté et de l’autre de la guerre commerciale mondiale. L’Arabie Saoudite réclame au Pakistan, le remboursement anticipé d’un prêt de 3Mds USD, tout en gelant des facilités de crédit pétrolier pour un montant de 3.2Mds USD. Les deux pays sont en désaccord sur la manière de traiter avec l’Inde , notamment concernant le Cachemire. Le Pakistan avait déjà été contraint en juillet de rembourser un prêt de 1 Mds USD. Cette situation pourrait s'avérer délicate pour les finances pakistanaises déjà fragiles et peu fournies en réserves de changes. Le chef des armées pakistanaises se rendra donc à Ryad ce week-end pour entamer des négociations.

Les USA, un législateur international. La Maison Blanche continue à distribuer les bons points et les punitions. Alors que les sanctions sur les ventes d’armes à l’Iran semblent mal embarquées, les États-Unis cherchent une nouvelle cible. Donald Trump a déjà annoncé qu’il allait imposer des sanctions anticorruption au Liban, afin d’affaiblir le Hezbollah. La protection de manifestants biélorusse s'avère également être une préoccupation majeure du président américain. Mike Pompeo a ainsi annoncé hier lors d’une conférence à Prague : “nous voulons que le peuple biélorusse jouisse des libertés qu’il réclame”. Il a bien entendu souligné que l’inverse entraînerait des sanctions.

La France et l’Allemagne sont également dans le viseur de M. Trump. Hier, le représentant américain au commerce a déclaré qu’il retirait de la liste des produits taxés, certains produits grecs et britanniques. À la place, des produits français et allemand y ont été placés, en particulier la confiture française et les couteaux allemands. Des droits de 25% seront appliqués à partir du 1er septembre.

Kim contre le reste du monde. L’État israélien a annoncé avoir stoppé hier une cyberattaque nord-coréenne. Le ministère israélien de la Défense a déclaré que le groupe Lazarus était responsable de cette attaque. La Corée du Nord a pour sa part réfuté son implication.

Forte inflation américaine. Les États-Unis ont rapporté hier une inflation mensuelle de 0.6% en juillet. Le consensus en attendait moitié moins. Le taux était de 1% en donnée annuelle et de 1.6% pour l’inflation core (annuelle).

Le chômage. Ce matin, la France a publié un taux de chômage à 7.1% pour le deuxième trimestre. L’Insee a souligné que cette amélioration de 70 points de bases n’était pas forcément représentative de la réalité du travail (les salariés au chômage partiel ne sont pas considérés comme chômeur au sens du BIT). Pour sa part, l’Australie a annoncé un taux de chômage à 7.5% pour le mois de juillet. Les USA publieront les demandes hebdomadaires à 14 heures 30.