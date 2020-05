LA MINUTE MACRO : les taux se resserrent 0 21/05/2020 | 11:40 Envoyer par e-mail :

La banque centrale de Thaïlande a réduit ses taux de 25 points de base hier, après l'appréciation du bath ces derniers mois, qui crée des risques déflationnistes. L'Islande en a fait de même sur les dépôts à terme de 7 jours. En Afrique, c'est la banque centrale de Zambie qui a baissé ses taux, soulignant de nombreuses difficultés économiques, dont une inflation de 15.7% pour le mois d'avril. La disparition de la rémunération de l'épargne n'empêche pas les Français de mettre des sous de côté, comme en témoigne la collecte du Livret A. Baisse des taux en Thaïlande. La Bank of Thailand a abaissé ses taux hier de 25 points de base à 0.5% (contre 0.75%). Une décision votée à 4 voix contre 3. Le comité a déclaré que l'économie s'était contractée davantage qu'anticipé, marquée par une chute du tourisme, des exportations et de la consommation locale. Il a également spécifié que l'appréciation du bath face au billet vert risquait de pénaliser davantage l'économie locale et a estimé que l'inflation allait fortement se contracter cette année. L'Islande en fait de même. La banque centrale d'Islande a réduit ses taux de dépôts à terme de 7 jours de 75 points de base, passant ainsi de 1.75% à 1%. Elle a également décidé de ne plus proposer de dépôts à terme d'un mois afin d'améliorer la liquidité sur le marché monétaire. Dans sa déclaration, la banque centrale a précisé que le PIB allait se contracter de 8% en 2020, principalement en raison de la chute de 80% des visites touristiques. Selon ces anticipations, cette situation devrait impacter le marché du travail, amenant le taux de chômage à 12% pour le troisième trimestre et à 9% pour l'ensemble de l'année. Elle prévoit néanmoins que l'économie commence à se normaliser au second semestre, permettant une croissance de 5% en 2021. Enfin, pour ce qui est de l'inflation, elle pense que la dépréciation de la couronne islandaise devrait être compensée par la baisse du prix pétrole et des denrées alimentaires. La Zambie aussi. La Bank of Zambia a annoncé qu'elle réduisait ses taux de 225 points de base, à 9.25%. Elle a souligné que la crise sanitaire n'allait pas améliorer la situation économique du pays, rappelant que le Kwacha s'était fortement déprécié ces derniers mois. L'inflation est donc montée à 13.5% au cours du premier trimestre, dont 15.7% pour le seul mois d'avril. Elle a également souligné que l'interbancaire était relativement tendu avec un taux de moyen de 12.61% au cours du premier trimestre. Elle s'attend ainsi à ce que le PIB se contracte de 2.6%. L'indestructible livret A. La baisse du rendement du Livret A à 0.5% au mois de février ne semble pas avoir nui à sa popularité. Au contraire. En mars, la collecte avait déjà atteint 2.71Mds EUR (contre 1.17Mds EUR en février). Mais pour avril la Caisse des Dépôts a rapporté que la collecte était de 5.47Mds EUR, soit environ trois fois plus que l'année précédente. À défaut de pouvoir consommer, les ménages semblent s'être tournés vers l'épargne. Selon le directeur général de la Caisse des Dépôts (Éric Lombard), les Français épargneraient 40% de leurs revenus.

Gallien Girardot © Zonebourse.com 2020

