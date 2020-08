LA MINUTE MACRO : missiles et poison sèment la confusion 1 21/08/2020 | 11:31 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Le militant anticorruption, opposant au gouvernement russe, Alexeï Navalny a été transporté à l'hôpital dans un état critique. Selon sa porte-parole, il aurait été empoisonné. Alors que les États-Unis n’ont pas reçu de soutien concernant le prolongement de l’embargo sur la vente d’armes à l’Iran, le pays vient de dévoiler deux nouveaux missiles. Du côté des statistiques, les PMI sont mitigées et les inscriptions hebdomadaires au chômage repassent le cap de 1 million aux États-Unis. C’est pas nous ! L’opposant russe Alexeï Navalny a été transporté dans un hôpital de Sibérie hier, après s’être effondré dans un avion en direction de Moscou. Selon sa porte-parole, le militant anticorruption aurait été empoisonné par le thé qu’il a bu à l’aéroport de Tomsk. Les médecins d’Omsk ont refusé qu’il soit transféré vers un hôpital européen (selon les souhaits de sa famille) en raison de son état. Étant donné son opposition à Vladimir Poutine, de nombreux soupçons se portent sur le gouvernement russe. Novichok, Polonium, etc. il est vrai que le Kremlin n’est pas connu pour être bienveillant avec ses opposants. Néanmoins, ces accusations ne sont pas du goût de tout le monde. Pour la politologue Tatiana Stanovaya, la mort de M. Navalny serait “une sorte de scénario cauchemar” qui déclencherait de manifestations. Au vu des récentes tensions en Biélorussie, aux États-Unis, au Liban, etc. empoisonner Alexeï Navalny ne semble pas très opportun… De la même manière que celle de Skripal, cette affaire promet de nombreux rebondissements. L’Iran montre les dents. À l’occasion de la journée de l’industrie de la défense iranienne, le gouvernement a dévoilé deux nouveaux missiles, Qassem Soleimani et Abu Mahdi Al-Mohandes (tous deux tués lors de la frappe américaine à Bagdad). Le Soleimani est un missile sol-sol d’une portée de 870 miles (1400Km). Bien loin des intercontinentaux, ils ont néanmoins la capacité de frapper Israël depuis la frontière iranienne. Cette démonstration est un petit clin d’oeil aux États-Unis qui viennent de se voir refuser le prolongement de l’embargo sur la vente d’arme à l’Iran. Des PMI en dents de scie. Les PMI Flash du mois d’août ont été publiés ce matin. Alors que ces statistiques étaient ressorties très positivement en juillet, le mouvement semble plus diffus en août. Les services australiens sont ainsi ressortis à 48.1, ceux de la zone euro, à 50.1, contre 54.7 le mois précédent. En France, l’indice manufacturier est repassé sous la barre de 50, à 49.0. Le Royaume-Uni a néanmoins su garder le cap avec un indice manufacturier à 60.1 (contre 56.5) et celui des services à 55.3, contre 53.3. Aux États-Unis, l’indice manufacturier de la FED de Philadelphie était également en baisse hier, à 17.2, contre 24.1 le mois précédent. Le million. Enfin, les statistiques du chômage américain étaient également décevantes hier. Alors que les économistes s’attendaient à une deuxième semaine de baisse, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont reparties à la hausse, franchissant ainsi la barre du million, à 1.106M.

Gallien Girardot © Zonebourse.com 2020 1 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue