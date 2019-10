LA MINUTE MACRO : opération turque controversée en Syrie

Tayyip Erdogan hausse le ton. Le président Turque a menacé l'Europe de lui envoyer 3.6 millions de réfugiés se trouvant actuellement au sein de son territoire si elle venait à critiquer sa récente intervention en Syrie. L'Union Européenne se réunira la semaine prochaine pour débattre d'éventuelles sanctions.

Le taux d'inflation du mois de Septembre aux Etats-Unis a été publié. Le taux (qui inclut les prix de l'alimentation et de l'énergie) est resté stable à 0% alors que le consensus tablait sur une légère hausse de l'ordre de 0.1% sur le mois.

La minute de la Fed : pas encore d'indication concrète. Les membres du Comité Fédéral d'Open Market (FOMC) ne sont pas encore arrivés à une proposition. Une majorité de participants se sont déclarés en faveur d'une baisse de 25bps, effectivement entérinée, tandis que deux ont à nouveau proposé une baisse de 50bps. Une nouvelle baisse de taux aura-t-elle lieu cette année ? Le timing reste incertain et dépendra notamment de l'issue des négociations sino-américaines.

Royaume-Uni : légère (logique) perte de vitesse en août. Le PIB a baissé de 0.1% après un mois de juillet encourageant (+0.3%). Forcément, les incertitudes sur l'issue du Brexit ainsi que sur l'activité économique en règle générale y sont pour quelque chose. Les investissements des entreprises sont en repli, ces dernières s'arment dans l'éventualité d'un non-deal en gérant leur trésorerie de façon très conservatrice.

L'Italie toujours très prisée. Le pays attire les touristes du monde entier, pour sa culture et ses magnifiques paysages, mais aussi les investisseurs financiers. En effet, la demande a été très élevée pour son émission avec 18 millions de dollars d'ordres pour 7 milliards d'offre (6.3 milliards d'euros). Le rendement de l'obligation de maturité 10 ans a terminé à 3% (mid-swap + spread de 1.5%), ce qui représente presque deux fois le taux US à 10 ans.

La plus grande introduction en bourse du monde prévue pour Novembre. Les dirigeants d'Aramco s'activent. Le mastodonte pétrolier, entreprise la plus rentable du monde en 2018, devrait obtenir les derniers accords courant de la semaine prochaine pour une introduction en bourse a minima et sur son marché domestique. Selon des sources proches du dossier, environ 2% du capital de l'entreprise seront proposés, soit l'équivalent de 40 milliards de dollars. La valorisation de l'entreprise atteindrait ainsi 2 000 milliards de dollars... soit deux Microsoft environ.