LA MINUTE MACRO : quand l'Allemagne s'attire les foudres de l'Europe

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires La présidente de la Commission européenne n'apprécie pas que la Cour suprême allemande remette en cause les décisions de la Banque Centrale Européenne. Le bilan désastreux du chômage américain accroît les inégalités aux USA et la banque centrale de Norvège abaisse ses taux de 25 points de base. "End ECB dictatorship". L'Allemagne n'a jamais vraiment soutenu la vision expansionniste de la BCE. Plusieurs citoyens allemands avaient déposé une plainte contre le programme de rachat d'actifs initié par la BCE. Bien que la plainte ait été rejetée par les juges de Karlsruhe, ils ont tout de même décidé d'envoyer un message à la banque centrale, la sommant de démontrer "que les objectifs de politiques monétaires poursuivis par le PSPP ne sont pas disproportionnés par rapport aux effets économiques et budgétaires qui en découlent", sans quoi la Bundesbank cesserait de participer au programme. Il n'en aura pas fallu plus pour énerver Ursula Von Der Leyen qui y a vu une brèche sur laquelle pourraient s'appuyer les eurosceptiques. Elle a ainsi déclaré que "le droit de l'UE prime sur le droit national" et que la prochaine étape pourrait "inclure l'option d'une procédure d'infraction". "End ECB dictatorship" - female attacker not a big fan of ECB.https://t.co/NCARR5pBcj — Sara Sjölin (@sarasjolin) April 15, 2015 Encore et toujours le chômage américain. Le monde avait les yeux rivés sur la publication du Bureau of Labor Statistics vendredi. Le taux de chômage est ainsi, sans grande surprise, sorti sur des niveaux records à 14.7%. Le rapport montre que ce sont les travailleurs les plus précaires qui sont le plus affectés. Comme l'a fait récemment remarquer le Financial Times, dans un article, cette situation pourrait faire perdre à des millions d'Américains leur assurance maladie. Un comble en cette période de pandémie… La Norges Bank réduit de nouveau ses taux. La banque centrale de Norvège a de nouveau abaissé ses taux, passant ainsi à 0% contre 0.25%. Une décision de baisse des taux avait déjà été prise au mois de mars, en les ramenant de 1,5 à 0,25%. La Norges Bank a également souligné que la baisse du prix du pétrole a pesé sur la couronne norvégienne. Selon ses prévisions, le cours de l'or noir devrait rester bas dans un avenir proche et retrouver une hausse progressive au cours de prochaines années. La banque centrale estime que cette situation va contribuer à une hausse temporaire de l'inflation, entraînant une stagnation de l'évolution des salaires réels.

