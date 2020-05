LA MINUTE MACRO : quand le chômage se propage 0 04/05/2020 | 10:13 Envoyer par e-mail :

Le chômage a de nouveau frappé aux États-Unis avec 3,839 millions de nouvelles inscriptions la semaine dernière. Sur le front de l'emploi, l'Europe dispose de meilleurs amortisseurs, mais la situation allemande donne à réfléchir. La consommation semble démodée, l'économie chinoise reprend son cours et les États-Unis cherchent un coupable. Le chômage continue sa progression outre-Atlantique. Aux États-Unis, les nouvelles inscriptions au chômage (sur une semaine) sont ressorties à 3,839 millions, contre 4,442 millions, la semaine précédente. La moyenne sur quatre semaines s'élève désormais à 5 033 250 nouvelles demandes hebdomadaires, contre 219 000 au début du mois de janvier. Au total, un peu plus de 30 millions d'emplois ont été supprimés aux USA depuis mi-mars. Il devrait également se propager en Europe. En Europe, le taux de chômage est ressorti stable à 7.4% pour le mois d'avril, contre 7.3% pour le mois de mars. Cependant, l'emploi en Europe s'est trouvé relativement préservé par les mesures de chômage partiel mises en place dans de nombreux pays. Elles concernent un peu plus de 13 millions de personnes en France, soit près de 45% de la population active. Ce dispositif, qui devrait progressivement prendre fin (à partir de juin en France), ne permettra néanmoins pas d'éviter l'inévitable. Selon les prévisions du FMI publiées au mois d'avril, le chômage devrait atteindre 10.4% en zone euro en 2020, contre 7.6% en 2019. Par ailleurs, l'Allemagne, qui selon ces mêmes prévisions semblait le moins touché des pays de la zone euro, a enregistré 373 000 nouvelles inscriptions au chômage au mois d'avril. Il s'agit d'une des plus fortes hausses jamais enregistrées, comme en témoigne le graphique ci-dessous. Source : Trading Economics Les ménages ne consomment plus. Après avoir assisté à la chute des ventes au détail, les chiffres de la consommation font grise mine. En France, elle s'est contractée de 17.9%. Aux USA, les "personal spending" ont diminué de 7.5%. Et en Angleterre, la BoE a fait état d'une réduction d'un plongeon des crédits à la consommation. Source : Trading Economics En Chine la vie reprend son cours. Les PMI chinois semblent avoir tiré un trait sur la crise. Ceux de la fabrication sont ressortis à 50.8 et les non-manufacturiers à 53.2, comme si le coronavirus n'était plus qu'un lointain souvenir. L'indice Caxin Manufacturing PMI de Markit est lui en revanche toujours en zone de contraction à 49.4. Par ailleurs, le tourisme semble reprendre sur place. Selon les médias d'Etat, plus de 50 millions de voyages touristiques ont été enregistrés ce week-end. Source : Forex Factory Chine VS USA, 2nd Round. Alors que la Chine semblait profiter de la fourniture de matériel médical pour redorer son image, Donald Trump ne compte pas laisser l'histoire se dérouler ainsi. Jeudi, le président américain avait menacé d'imposer des "taxes douanières punitives" en réponse au manque de transparence de la Chine, affirmant que le virus pourrait provenir d'un laboratoire de Wuhan. Hier, Mike Pompeo (Secrétaire d'État) a déclaré qu'il existait "un grand nombre de preuves" concernant l'origine du virus et que "la Chine est connue pour sa propension à infecter le monde et à utiliser des laboratoires ne respectant pas les normes", a-t-il développé. Par ailleurs, selon le journal australien "Telegraph", un rapport de l'alliance Five Eyes, regroupant les agences de renseignement anglo-saxonnes (USA, UK, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande), montre que la Chine aurait volontairement caché certaines informations, fait disparaître un médecin et que l'institut de virologie de Wuhan ne représente pas un modèle concernant les pratiques de sécurité.

Gallien Girardot © Zonebourse.com 2020

