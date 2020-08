LA MINUTE MACRO : répression et manifestation 0 17/08/2020 | 11:13 Envoyer par e-mail :

Alors que les manifestations se poursuivent en Biélorussie, Vladimir Poutine a annoncé qu'il apporterait son soutien pour maintenir la sécurité dans le pays. En Thaïlande, le mouvement prodémocratie prend de l'ampleur. A Taiwan, la signature d'un accord avec les États-Unis pourrait déplaire à Pékin. Enfin, le Japon vient de publier la plus forte baisse jamais enregistrée de son PIB. Poutine security. Alors que grèves et manifestations se poursuivent en Biélorussie, la Russie a déclaré que Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko avaient eu une discussion téléphonique hier. Le Président russe a réaffirmé être disposé à apporter son soutien à son voisin, dans le but de maintenir la sécurité du pays. De son côté, l'ex-candidate Svetlana Tsikhanovskaïa, qui a fui le pays la semaine dernière, tenterait de convaincre l'Europe de la reconnaître comme présidente. Minsk right now #Belarus pic.twitter.com/TFMFo52rtm— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) August 16, 2020 Révolte Thaïlandaise. La semaine dernière, des manifestants prodémocratie avaient défilé en Thaïlande. Des contenus critiquant la monarchie avaient ensuite été relayés sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Google…). Le pays avait alors déclaré que si les entreprises concernées ne supprimaient pas ces contenus dans les 15 jours, elles seraient condamnées à une amende, en vertu de la loi thaïlandaise sur la criminalité informatique. Ces répressions ne semblent cependant pas freiner les manifestants. Dimanche, entre 20 et 30 mille personnes se sont réunies à Bangkok, demandant la dissolution du parlement et une nouvelle constitution. The protesters are marching arm in arm to the police station while singing songs of defiance.



Several of them have violated their bail order by attending the protests.



Situation fluid. #ประชาชนปลดแอก #ขีดเส้นตายไล่เผด็จการ #แท็กเพื่อนไปม็อบ #whatshappeninginthailand pic.twitter.com/bwzyp4jN1N— Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) August 16, 2020 Taiwan is the new Hong Kong. Les liens - diplomatiquement rompus depuis une quarantaine d’années - entre Washington et Taipei viennent de connaître un renouveau. Après de longues discussions, Taiwan s’est engagée à acheter des F-16 auprès de Lockheed Martin. Le contrat pourrait valoir jusqu’à 62 Mds USD. Taiwan n’est pas reconnu officiellement comme un État indépendant par l’ONU. Le territoire est en effet revendiqué par la Chine. Pékin s’était récemment opposé au rapprochement entre les USA et Taiwan, accusant les États-Unis de “mettre la paix en danger”. Cet accord n’améliorera pas les relations sino-américaines, déjà fortement dégradées. Le meeting qui devait avoir lieu ce week-end concernant le suivi de l’accord de phase 1 a en effet été annulé. Par ailleurs, selon le fonctionnaire Marshall Billingslea, Washington serait en discussion avec ses alliés asiatiques, concernant le déploiement de missiles de moyenne portée, afin de lutter contre la menace nucléaire chinoise. La plus forte baisse. Le Japon a publié les chiffres relatifs au PIB ce matin. En baisse de 27.8% en annuel et 7.8% en glissement trimestriel, le pays vient de connaître sa plus forte chute d’activité, jamais enregistrée. La Thaïlande a également publié ses chiffres ce matin, en baisse de 12.2% (YoY).

