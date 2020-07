LA MINUTE MACRO : tout bien réfléchi… 0 23/07/2020 | 11:35 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires D’après de bonnes sources obtenues par l’agence de presse Reuters, le gouvernement français a fait volte-face au sujet de la présence d'Huawei dans les réseaux 5G. En Corée du Sud, le PIB s'effondre au deuxième trimestre et au Nord, la population risque de souffrir de la fermeture des frontières. En France, les statistiques continuent de s’améliorer. Pas d’interdiction de Huawei...euh en fait. Après que Bruno le Maire et l’ANSSI ont déclaré qu'Huawei ne serait pas exclu du programme de la 5G en France, le gouvernement semble finalement se positionner en faveur du bloc de l’ouest. Selon Reuters, la France limiterait à cinq, voire trois ans, la durée d'autorisation des équipements du Chinois. Les opérateurs n'installeront pas du matériel pour des durées aussi courtes, ce qui écarterait de facto Huawei de la course, au profit de Nokia ou Ericsson. Selon l’agence de presse, cette décision pourrait porter préjudice à Bouygues Telecom, ainsi qu’à Altice, qui utilisent déjà les équipements Huawei. 5G : Il n'y aura "pas d'interdiction globale de Huawei en France", indique Bruno Le Maire, ministre de l'Economie pic.twitter.com/4N8k3kpLS1— franceinfo (@franceinfo) July 21, 2020 La Corée dans l'embarras. Au second trimestre, le PIB sud-coréen a chuté davantage que prévu, à -3.3% en données trimestrielles et de -2.9% par rapport à l’année précédente. Les exportations ont en effet été plus touchées que ce qu'anticipaient les économistes, à -16.6% (QoQ). Même si peu de données chiffrées sont disponibles, la Corée du Nord devrait également se trouver en difficulté. Le pays dont 95% du commerce extérieur se fait avec la Chine (depuis les sanctions de l’ONU) commence à subir la fermeture de la frontière qui dure depuis six mois. La Chine est également son principal fournisseur de denrées alimentaires. Selon le journal The Diplomat, depuis fin janvier, la Corée n’a pas été en mesure d’importer des produits de première nécessité, tels que l’huile, la farine ou encore le riz. Cette situation laisse présager une forte inflation sur les prix alimentaires, qui ne devrait pas profiter à la population locale. Selon un rapport de l’ONU, plus de 40% des Nord-Coréens étaient déjà en situation d’insécurité alimentaire. Presque ça. Ce matin l’Insee a publié une série d’indicateurs statistique, liée à la conjoncture économique. L’indicateur du climat des affaires dans l’industrie des services continue ainsi sa forte remontée, à 89 (même s’il reste tout de même inférieur à la moyenne : 100). Celui du commerce de détail est remonté de 4 points, à 88. L’utilisation des capacités de production est, elle, ressortie à 74% pour le mois de juillet, contre 61% en avril. On constate par ailleurs que les personnes interrogées sont globalement optimistes concernant les perspectives futures.

Gallien Girardot © Zonebourse.com 2020 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue