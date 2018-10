LA MINUTE MACRO : un Brexit à 52 milliards, AEUMC vs. Aléna… 0 0 01/10/2018 | 11:32 Envoyer par e-mail :

Un accord entre le Mexique, le Canada et les Etats-Unis a été trouvé in extremis. L'économie japonaise souffre des tensions commerciales et des catastrophes naturelles. Le rendez-vous mensuel des ministres des finances de la zone euro a lieu lundi 1er et mardi 2 octobre et Giovanni Tria devra justifier les 2.4% de déficit public pour 2019. Une étude dénonce le coût astronomique du Brexit. Annonce officielle d'un nouvel accord de libre-échange. L'AEUMC (Accord Etats-Unis, Mexique, Canada) est le nouvel accord commercial qui vient remplacer l'Aléna. Le communiqué détaillant les termes de cet accord a été publié quelques minutes avant l'expiration de la date buttoir imposée par Washington. Pour entrer en vigueur, ce traité doit tout d'abord être signé par les trois parties (ce qui est prévu à la fin du mois de novembre), puis doit être soumis aux parlements des trois Etats pour ratification.



Signes de ralentissement de l'économie nippone. L'enquête "Tankan" publiée ce matin par la BoJ dévoile un repli de la confiance des directeurs d'achats des entreprises manufacturières et des services, pour le mois de septembre. Le sentiment des grandes entreprises s'est dégradé suite aux catastrophes naturelles subies par le Japon et à l'escalade des tensions commerciales dans le monde, alors qu'il avait atteint un plus haut en onze ans en 2017.



Source : Bloomberg

Risques liés au budget italien. Le gouvernement italien a annoncé, jeudi, un déficit public prévisionnel de 2.4% pour 2019. Les marchés financiers ont violemment réagi. Les investisseurs s'inquiètent de la pérennité du remboursement de la dette et des risques sur l'économie. Ils surveilleront de près la réaction de la Commission Européenne, le 15 octobre prochain, ainsi que des agences de notation. Avant cela, Giovanni Tria doit justifier devant ses homologues européens à l'Eurogroupe et à l'Ecofin - aujourd'hui et demain à Luxembourg - les raisons d'un tel déficit.



Le Brexit a coûté 52 milliards en deux ans. Une étude publiée dimanche 30 septembre par le Centre for European Reform (CER, centre de réflexion pro-européen basé à Londres) dévoile que la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union Européenne a pour l'instant coûté aux britanniques 52 milliards de livres en deux ans, soit 500 millions par semaine (ou 560 millions d'euros). De plus, à ce jour, aucun plan d'accompagnement du Brexit n'a été prévu pour les sociétés et aucun accord avec l'UE n'a été conclu, ce qui continue d'inquiéter et de diviser, à six mois seulement de la date officielle de la sortie de l'UE (29 mars 2019). La Conférence annuelle du Parti Conservateur a ouvert hier et Theresa May tente de faire front face aux critiques venant de son propre camp.

