LA MINUTE MACRO : un arrêt prolongé pour la consommation

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Malgré le fort rebond qui s'est opéré sur le revenu des ménages aux États-Unis, la consommation reste aux abonnées absentes. Les banques centrales du monde entier continuent d'abaisser leurs taux. Le PIB de Macao sombre avec la baisse d'activité des casinos et Israël semble faire face à une deuxième vague épidémique. Revenus contre dépenses. Le BEA (Bureau of Economic Analysis) a publié vendredi les statistiques concernant l'évolution du revenu des ménages américains. Les subventions initiées par le gouvernement dans le cadre du plan de relance ont profité aux ménages qui ont vu leurs revenus augmenter de 10,5% en avril. Il s'agit de la plus forte augmentation mensuelle observée au cours de 60 dernières années. En revanche, la consommation n'a pas suivi et s'est ainsi contractée de 13.6% (MoM), entraînant avec elle les prix à la consommation qui ont baissé de 0.5% (0.4% pour le PCE core qui exclut les aliments et l'énergie). Nouvelles décisions de taux. Vendredi, la banque centrale de Roumanie a publié son rapport concernant la politique monétaire. Après avoir rappelé les incertitudes qui planaient sur l'économie et fait part de ses anticipations quant à une progression de l'inflation au T2, celle-ci a décidé d'abaisser ses taux de 25 points de base, à 1.75%. La même décision a également été appliquée au taux de facilité de dépôt à 1.25% et au taux de facilité des prêts à 2.25%. Outre-Atlantique, la banque centrale colombienne a pris une décision similaire samedi, réduisant son taux de 50 points de base, à 2.75%. En Afrique, la banque centrale de Gambie a, elle aussi, réduit ses taux de 200 points de base, passant ainsi à 10%. Cette semaine, des décisions de la RBA (Australie), de la banque centrale de Pologne, la BoC (Canada), et la BCE sont à prévoir. Pour ce qui est de l'Europe, la BCE devrait exposer ses nouvelles prévisions quant aux perspectives économiques de la zone euro. Pour la plupart des analystes, elle devrait également être amenée à renforcer son PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) d'au moins 500Mds EUR. La banque centrale de Bulgarie, de République Dominicaine et du Kazakhstan doivent également s'exprimer sur leurs taux, mais avec un impact beaucoup plus local. Macao dans la tourmente. La région autonome chinoise, qui se rapprochait des niveaux de PIB par habitant parmi les plus élevés au monde, n'a pas bien vécu cette crise sanitaire. La ville qui tire environ 70% de son PIB des jeux d'argent a été fortement impactée par les mesures de confinement. Au premier trimestre le PIB s'est ainsi contracté de 48.7%. Les revenus tirés de l'industrie du jeu ont, eux, chuté à 754 millions de pataca (MMOP), contre 23 588 MMOP l'année précédente. Vers une deuxième vague ? Alors qu'Israël a rouvert partiellement les écoles le 3 mai, le pays pourrait réimposer des restrictions. Le ministre de la Santé a fait état en fin de semaine dernière d'une recrudescence du nombre de nouveau cas. Il avait déclaré vendredi que si la tendance se poursuivait, cela conduirait à la mise en place de nouvelles mesures restrictives. Le Premier ministre a tenu le même discours samedi, appelant la population à respecter les mesures sanitaires, sous peine de sanctions.

