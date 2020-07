LA MINUTE MACRO : un week-end mouvementé 0 13/07/2020 | 11:42 Envoyer par e-mail :

Ce week-end, le coronavirus a fait son grand retour, avec un nombre de cas record dimanche, amenant certains gouvernements à reprendre des mesures sanitaires. La France et les États-Unis semblent s'engager dans une petite querelle tarifaire. Sur le plan politique, des élections parlementaires se sont tenues à Singapour et en Pologne avait lieu les présidentielles. Du côté de matières premières, l'OPEP rouvre progressivement les robinets pétroliers et entre l'Arabie Saoudite et le Yémen, le ton monte. Le réveil du coronavirus. Alors que le monde reprenait tranquillement ses habitudes estivales - vacances à la plage, réouverture de Disney World, etc. - le coronavirus semble également vouloir profiter de ces jours ensoleillés. Dimanche l'OMS a souligné l'explosion record du nombre de contamination au cours des précédentes 24 heures, avec 230 370 nouveaux cas dans le monde. Les principales sources de ce rebond étaient notamment les USA, le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud. Face à cette recrudescence, certains pays renforcent leurs mesures sanitaires. L'Espagne a notamment imposé un reconfinement pour une partie de la Catalogne, la Hongrie a annoncé l'interdiction d'accès à son territoire,aux habitants de certains pays, l'Afrique du Sud a mis en place un couvre-feu, ainsi qu'une interdiction de vendre de l'alcool et Donald Trump s'est même mis à porter un masque ! La French taxe. Le gouvernement américain a annoncé vendredi la mise en place de droits de douane supplémentaires de 25% sur les produits français. Cette taxe touchera principalement les produits cosmétiques, sacs à main, etc., soit 1.1Mds EUR de produits. Elle fait suite à la taxe de 3% imposée sur le chiffre d'affaires des entreprises du numérique (notamment Google, Amazon, Facebook et Apple), ainsi qu'à "l'excellente discussion" qu'avait eu Emmanuel Macron avec son homologue américain au mois de janvier. Un week-end électoral. Ce vendredi se tenait les élections parlementaires à Singapour. Le Parti d'action populaire (dirigé par le Premier ministre) a réalisé une de ses plus mauvaises performances, avec 61.24% des voix. De son côté, l'opposition (Parti des travailleurs) s'est vue attribuer quatre nouveaux sièges, avec 11.22%. En Pologne, l'heure était aux présidentielles. Andrzej Duda, l'actuel président, a été réélu de justesse. L'OPEP veut desserrer la ceinture. L'Agence Internationale de l'Énergie a publié son rapport mensuel vendredi. Malgré des perspectives toujours négatives, l'agence a augmenté ses prévisions concernant la demande mondiale de pétrole et "espérant que le pire [...] soit derrière nous". Il n'en a pas fallu plus aux pays producteurs de pétrole pour lancer une réouverture progressive des robinets. Les coupes passeront donc de 9.6M bpj à 7.7M bpj, à partir du 1er août. Cette annonce n'a pas été vue du même oeil par le marché, laissant le WTI repasser sous 40 USD. Tensions au Moyen-Orient. Ce matin l'Arabie saoudite a rapporté avoir intercepté 4 missiles balistiques et 7 drones piégés. Les autorités ont indiqué qu'il s'agissait d'une attaque houthi réalisée depuis le Yémen. Des explosions ont été filmées dans la nuit à proximité d'Abha, à plus de 100km de la frontière yéménite. Abha #SaudiArabia 🇸🇦

Looks like an #RSADF interception



[Via @owler0] pic.twitter.com/Zku21G9Qil— Aleph א (@no_itsmyturn) July 12, 2020

