LA MINUTE MACRO : victime collatérale

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Hier, Donald Trump a annoncé qu’il allait introduire une taxe de 10% sur l’aluminium canadien. Justin Trudeau a promis de répondre à cette attaque commerciale. En revanche, le pays continue de subir la dégradation de ses relations diplomatiques avec Pékin. Aux États-Unis, les inscriptions hebdomadaires aux chômages diminuent après deux semaines de hausse. Les investisseurs hongkongais envoient leur or à l’étranger et la balance commerciale chinoise s’améliore, tandis que la France continue de creuser son déficit. Les États-Unis sur tous les fronts. Hier, lors de sa visite dans les usines de Whirlpool dans l’Ohio, Donald Trump a annoncé qu’il allait rétablir les droits de douane de 10% sur l'aluminium canadien. Dans son intervention, le président américain a indiqué que ces taxes avaient été retirées à la condition que “le Canada n’inonde pas notre pays avec ses exportations”, précisant qu’ils avaient failli à leurs engagements. Il a par la suite renchéri sur le fait que ces mesures étaient “absolument nécessaires“ pour protéger l’industrie métallurgique américaine “décimée” par le Canada. Face à cette décision, Justin Trudeau a annoncé “des représailles tarifaires de valeur égale”. En réponse aux tarifs douaniers américains annoncés aujourd’hui, le Canada va imposer des contre-mesures qui comprendront des représailles tarifaires de valeur égale. On défendra toujours nos travailleurs de l’aluminium. On l’a fait en 2018 et on les défend encore aujourd’hui. https://t.co/fcaUjjEoYp— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) August 6, 2020 Des relations à sens unique. Le premier décembre 2018, le Canada avait arrêté la vice-présidente de Huawei, sur demande des États-Unis. À l’époque, la Chine avait arrêté deux citoyens canadiens, accusés d'espionnage (Michael Kovrig et Michael Spavor, qui sont toujours emprisonnés). Les demandes de libération de la part du Canada ont toutes été refusées. Hier, le tribunal de Guangzhou a condamné un citoyen canadien à la peine de mort, pour son implication dans un trafic de drogues. Le Canada a appelé à la clémence de la Chine, qui pour sa part souligne que cette condamnation résulte d’un non-respect des lois et pas d’une vengeance diplomatique. Depuis l’arrestation de Meng Wanzhou, il s’agit de la troisième condamnation à mort de citoyen canadien pour des implications dans des trafics illicites. Soleil sur l’emploi américain. Hier, dans son rapport hebdomadaire, le Departement of Labor a indiqué que les nouvelles inscriptions aux chômages s’élevaient à 1,186 million. Elles ont ainsi diminué de 248 000 depuis la semaine précédente. Il s’agit par ailleurs d’un nouveau plus bas depuis le rapport du 26 mars (qui s’élevait à 3,283 millions). Rappelons également que la baisse des inscriptions (depuis les plus hauts d’avril) avait fortement ralenti depuis le mois de juin. Par ailleurs, les inscriptions aux chômages avaient enregistré deux hausses successives dans les précédents rapports. Une confiance perdue. Les manifestations et la loi de sécurité nationale semblent déplaire aux investisseurs privés de Hong Kong. Selon J Rotbart & Co 10% des stocks privés d’or auraient été déplacés vers des pays comme Singapour ou la Suisse au cours de 12 derniers mois. Les exportations chinoises prennent de la hauteur. Au mois de juillet, les exportations chinoises ont progressé de 7.2% par rapport à l’année précédente. Les importations se sont pour leur part contractées de 1.4%. La balance commerciale atteint donc le 62.3Mds USD, contre 42.5Mds USD le mois précédent. On constate par ailleurs une augmentation de 11% des importations de minerai de fer (dont l’Australie est l’un des principaux fournisseurs dans la région), ainsi qu’une hausse de 13% des exportations de produits sidérurgiques. La balance commerciale allemande était également en hausse pour le mois de juin, à 15.6Mds EUR, contre 7.1Mds EUR en mais. L’Italie emprunte également le même chemin, à 6.232Mds EUR, contre 5.584Mds EUR. En revanche, la France vient d’enregistrer un déficit record pour le mois de juin, à -8Mds EUR.

