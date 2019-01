LA CENTRALE DES SCPI

Les Français sont inquiets pour leur capacité à consommer, sentiment renforcé par le prélèvement à la source. En effet, la hausse des prix qui devrait osciller pour 2018 entre 1,5 % et 2 %, ainsi qu’une stagnation de leurs revenus, conduisent à des interrogations légitimes. Toutefois, les études montrent que nos concitoyens épargnent mal à cause du manque d’informations, ce qui induit mécaniquement des conséquences fâcheuses pour leur pouvoir d’achat.Les comptes de dépôt sont devenus le réceptacle d’une partie de l’épargne nationale. Toutefois, il ne rapportent rien et ne constituent en aucune façon une solution pérenne. Il reste certes le livret A mais, avec un plus que modeste 0,75 % de rendement annuel, la perte de pouvoir d’achat demeure.Pendant longtemps, nos concitoyens n’ont juré que par l’assurance-vie et notamment les fonds en euros. Aujourd’hui, force est de constater qu’avec la baisse historique des taux d’intérêt à long terme, l’assurance-vie en euros a vu son attrait disparaître. Ainsi, pour 2018, le rendement moyen des contrats devrait se situer autour de 1,5 %, soit moins que le niveau de l’inflation attendue. Il est donc temps de mettre fin à cette perte de pouvoir d’achat de votre épargne et de prendre votre avenir en main.Ces professionnels desou de l’épargne immobilière assistée sont partis du constat suivant : les Français ont besoin de revenus complémentaires pour maintenir leur pouvoir d’achat, voire pour l’améliorer. Les solutions d’épargne actuelles ne leur conviennent pas puisqu’elles laissent leur argent dormir sur leurs comptes courants. Il faut donc leur proposer un produit qui réponde à leurs attentes.Comme le précise, l’un des associés-fondateurs de, la plateforme leader dans la distribution de SCPI par Internet ( www.centraledesscpi.com ) : « Notre objectif est de rendre du pouvoir d’achat aux Français afin qu’ils puissent en profiter. Rien ne les oblige en effet à conserver leur argent sur leurs comptes de dépôt ou sur des produits financiers dépassés comme le PEL ou les contrats d’assurance vie en fonds en euros. Nous nous battons donc au quotidien pour que les comportements changent. »L’objectif duest de permettre à chaque épargnant d’augmenter son pouvoir d’achat de 10 % à salaire égal. Il s’agit d’un objectif ambitieux mais atteignable avec de la méthode. Il s’agit en fait de mobiliser son épargne afin d’en tirer le maximum de revenus possibles.Avec les, il est possible de percevoir mensuellement ou trimestriellement des revenus complémentaires, généralement indexés sur l’inflation. Ces derniers sont versés par la société de gestion qui a créé et qui gère laen question. Il existe une trentaine de sociétés de gestion qui gèrent autour de 180. Lesde rendement, celle qui versent des dividendes, sont les plus connues. Elles investissent dans des actifs immobiliers tertiaires (bureaux, centres commerciaux, murs de boutiques, campings, entrepôts, logistique, murs d’hôtels, immobilier en lien avec la santé, et avec l’éducation comme des EHPAD, des cliniques, des écoles privées…).Existant depuis plus de 50 ans lesont d’abord investi en France (Paris, Île-de-France et province) avant de se tourner vers le marché européen. Aujourd’hui, la capitalisation desdépasse 50 milliards d’euros. Il s’agit donc d’un produit d’épargne solide qui a fait ses preuves.Leur rendement moyen a été de 4,43 % en 2017 et, pour 2018, il devrait rester stable pour 2019. Outre ce rendement, les associés peuvent également bénéficier de la revalorisation du prix de leurs parts consécutivement aux expertises annuelles menées par des experts indépendants chargés de calculer la valeur des biens immobiliers mis en portefeuille par les sociétés de gestion. Signalons également que les meilleures SCPI distribuent un rendement autour de 6 % net.Plus le rendement est élevé, plus les dividendes le sont, ce qui signifie qu’en achetant des parts des meilleures, vous augmentez considérablement votre pouvoir d’achat. Prenons un exemple chiffré :Vous gagnez 2 000 euros nets par mois. Pour améliorer de 10 % votre pouvoir d’achat, vous avez donc besoin de 200 euros supplémentaires, soit 2 400 euros sur l’année. En considérant que votrevous rapporte en moyenne 5 % par an, vous devez donc acheter pour 48 000 euros deen pleine propriété. Le rendement annuel de 5 % net précité est une moyenne. En effet, il faut mutualiser son achat entre plusieursdifférentes en les mixant pour couvrir la zone géographique les plus vaste et les typologies d’actifs immobiliers les plus nombreuses.Comme tout investissement immobilier, lespeuvent être achetées au comptant, à crédit ou en démembrement temporaire de propriété.Comme le rappelle Grégorie Moulinier, un autre associé deIl est clair que l’on ne s’improvise pas spécialiste dessans connaître à fond ce placement immobilier. Comme une erreur peut vite arriver, il est préférable de faire appel à des hyper-spécialistes qui connaissent parfaitement le marché et qui peuvent également trouver leou une contrepartie si l’on achète sesEn outre, mieux vaut passer avec une société ayant pignon sur rue, avec des locaux bien identifiés. Le flagship dese trouve dans le. Elle est ouverte six jours sur sept. C’est d’ailleurs là que nous avons interrogé ses associés-fondateurs. La diminution de votre pouvoir d'achat n'est pas une fatalité. Il existe des solutions pour l'augmenter. Parmi elles figure l'achat de parts de. C'est de la pierre, c'est mutualisé, c'est géographiquement diversifié et c'est sans souci de gestion. C'est une opportunité. C'est pour votre avenir et celui de vos enfants.