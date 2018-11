LA SCPI VA T ELLE DÉTRÔNER L'ASSURANCE VIE EN 2019?

Comme toujours, les statistiques sont implacables. Celles de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), direction de l’administration centrale des ministères sanitaires et sociaux, sont pour le moins éloquentes. Ainsi,, 16,13 millions de personnes percevaient une pension de droit direct des régimes de retraite français, soit une hausse de près de 1 % par rapport à l’année précédente. Le nombre de nouveaux retraités atteignait 795 000 personnes cette même année. Tous régimes confondus,tandis que 553 000 retraités touchaient le minimum vieillesse. En 2012, seuls 7,21 % des retraités recevaient une pension nette mensuelle supérieure à 3 000 euros.Et vous, comment vous situez-vous par rapport à la retraite ? Avez-vous une idée du niveau de vos pensions si vous êtes encore actif ? De combien de revenus mensuels aurez-vous besoin à ce moment-là ? Quels moyens avez-vous mis en œuvre pour disposer d’un complément de revenus ?Autant de questions qui devraient légitimement vous préoccuper. Il ne s’agit pas de faire peur mais d’anticiper. Plus vous disposerez de temps devant vous pour préparer votre retraite, plus son montant sera important. Le temps est une variable qu’il ne faut jamais négliger.Vous disposez certainement d’une épargne mais quelle est sa forme ? Livrets ? Assurance-vie ? Autres ? Si vous détenez un contrat d’assurance-vie en euros, mieux vaudra sortir en rente car il est très facile de manger son capital sans s’en rendre forcément compte. Toutefois, quel sera le niveau de cette rente ? Et sa revalorisation annuelle ? Et son rendement ? Aucune idée ? Nous non plus.En revanche, les spécialistes de www.centraledesscpi.com ) savent qu’en achetant des parts de sociétés civiles de placement immobilier, vous percevrez des revenus complémentaires réguliers sans toucher à votre capital. Ainsi que le précise, l’un des associés-fondateurs du leader de la distribution de parts depar Internet : « La pire des choses à faire une fois à la retraite est de consommer son capital au fil des mois. Mieux vaut se constituer une rente indexée sur l’inflation qui n’amenuise pas ce dernier. »En effet, les loyers versés par les locataires des biens immobiliers dont laest propriétaire sont indexés sur l’inflation. Il s’agit d’une précaution nécessaire. Laperçoit des loyers qu’elle reverse à ses associés sous forme de dividendes mensuels ou trimestriels. C’est la société de gestion qui a créé et qui gère laditequi s’occupe de tout en contrepartie de frais de gestion. Les associés n’ont rien d’autre à faire qu’attendre le versement régulier de leurs dividendes.Les, c’est donc très simple du point de vue de leur fonctionnement. Les SCPI de rendement investissent quasi-exclusivement dans l’immobilier tertiaire, c’est-à-dire tout ce qui n’est pas habitation : bureaux, murs de commerces et de centres commerciaux, locaux d’activités et logistiques, murs d’hôtels, immobilier de loisir, immobilier relatif à la santé au sens large (EHPAD, cliniques privées, centres de radiologie, laboratoires d’analyses, établissements accueillant des patients atteints de la maladie d’Alzheimer…), à la petite enfance (crèches) et à l’éducation (établissements d’enseignement supérieur privés).L’est lié à l’absence de tout souci de gestion. Ainsi, lorsque l’on avance en âge il est plus agréable de profiter de sa retraite que de gérer un ou plusieurs biens immobilier(s) avec toutes les contraintes qui vont avec.Côté rendement, lesont rapporté 4,43 % l’an dernier à leurs associés, sans compter la revalorisation au cas par cas du prix des parts. C’est en tout état de cause mieux que les livrets et que l’assurance-vie en euros. Comme indiqué, les dividendes sont versés trimestriellement, pour la plupart des, vers la fin du premier mois du trimestre. Plusieursles versent également mensuellement, autour du 12 de chaque mois.Si vous êtes encore loin de la retraite, il est judicieux d’afin dedes taux bas actuels, et par conséquent, d’un. Vous réaliserez certes un effort d’épargne chaque mois mais il devrait être contenu. À l’issue du crédit, vous n’aurez plus rien à rembourser mais vous continuerez bien évidemment de percevoir vos dividendes. Si trouver len’est pas chose aisée, les spécialistes des’acquitteront pour vous de cette tâche.De même, et parce que c’est leur unique métier, ces chasseurs d’opportunités immobilières vous permettront en toute indépendance de mettre en portefeuille les meilleures SCPI. Avec près de 180 SCPI, vous n’aurez que l’embarras du choix pour vous constituer un portefeuille équilibré de parts deen en mixant plusieurs, c’est-à-dire au moins trois. En fonction des opportunités du marché mais également de votre sensibilité, ces experts seront à même de répondre à vos besoins.Que vous souhaitiez investir en France, en zone euro voire hors zone euro, ils connaissent très bien les implantations du parc de chacune desde bureaux,de commerces,diversifiées n’ont aucun secret pour eux. Ces consultants lisent avec soin tous les rapports annuels et tous les bulletins d’information desde la place. Mieux, ils se déplacent jusqu’à votre domicile en tant que de besoin afin de vous expliquer toutes les subtilités des. Vous pouvez néanmoins les rencontrer six jours sur sept avec () ou sans rendez-vous dans leurrefaite à neuf du. Dans l’immédiat, consulter leur site Internet permet une première approche du monde desavec toute l’information nécessaire à une prise de décision raisonnée.Parce que chaque profil patrimonial est unique, chaque client se verra d’abord offrir sans engagement de sa part son bilan patrimonial. Il existe peut-être certains aspects de votre situation qui vous ont échappé ou que vous n’avez pas assez pris en compte. Une allocation dene peut être réalisée que sur-mesure.Quoi que vous décidiez, sachez que les jours passent très vite et qu’il vaut mieux ne pas trop attendre. La fable de Jean de La Fontaine La Cigale et La Fourmi sous rappelle cruellement que l’absence d’épargne peut avoir des conséquences catastrophiques, a fortiori s’il s’agit d’une personne âgée.Aussi, pour profiter d’une longue et belle retraite, possédez des parts de. C’est un formidable bouclier patrimonial contre les effets du temps qui passe.Découvrez laen vidéo en moins de 3 minutes :