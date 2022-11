LA rejette les accusations portées contre le PDG d'une société de logiciels électoraux

Eugene Yu, directeur général de Konnech Inc, a été accusé le mois dernier de deux délits pour avoir prétendument violé le contrat de la société avec le comté de Los Angeles en transférant les informations personnelles des travailleurs électoraux sur des serveurs en Chine.

Les organisations conservatrices et les négateurs des élections ont cité l'accusation comme une justification de leurs avertissements sur la vulnérabilité des élections américaines, y compris le piratage par la Chine et d'autres adversaires étrangers.

Le bureau du procureur du district de Los Angeles, qui a porté les accusations, a reconnu avoir commencé l'enquête suite à une plainte de Gregg Phillips de True the Vote, une organisation à but non lucratif du Texas et un important pourvoyeur d'allégations infondées de fraude électorale.

Mercredi, le bureau du procureur de district a déclaré qu'il cherchait à rejeter l'affaire, invoquant un parti pris non spécifié. Un juge de la Cour supérieure de Los Angeles a accordé le rejet sans préjudice, ce qui signifie que les accusations peuvent être déposées à nouveau à l'avenir.

"Nous sommes préoccupés à la fois par le rythme de l'enquête et par la possibilité de partialité dans la présentation et l'examen des preuves", a déclaré le bureau dans un communiqué. "Par conséquent, nous avons décidé de demander au tribunal de rejeter l'affaire en cours, et d'alerter le public afin d'assurer la transparence."

Le rejet intervient un peu plus d'une semaine après qu'un juge fédéral de Houston ait ordonné l'emprisonnement de Phillips et de Catherine Englebrecht de True the Vote pour outrage au tribunal, pour ne pas avoir identifié un "informateur confidentiel du FBI" pertinent dans le cadre d'un procès en diffamation que Konnech a intenté à True the Vote en septembre.

Phillips et Englebrecht ont fait appel de l'ordonnance et ont depuis été libérés.

Le procès en diffamation vise Phillips et Engelbrecht pour une série d'affirmations, notamment que Konnech détenait en Chine des informations personnelles sensibles sur 1,8 million de travailleurs électoraux, et que Yu, qui a immigré aux États-Unis il y a plusieurs décennies, était un agent chinois. Yu et Konnech ont nié ces allégations.

"La bonne réputation de M. Yu a été ternie par de faux récits de théoriciens de la conspiration marginaux qui se sont vantés d'avoir enrôlé les procureurs de Los Angeles pour faire avancer leur programme politique", a déclaré Gary Lincenberg, avocat de M. Yu dans l'affaire pénale, dans un communiqué. "M. Yu est un homme innocent".

Le bureau du procureur de Los Angeles a indiqué qu'il n'avait pas exclu de déposer à nouveau des accusations criminelles après un examen des preuves. Il a déclaré avoir réuni une nouvelle équipe d'enquêteurs spécialisés dans la cybersécurité et un expert indépendant pour examiner "l'immense volume de données numériques" qu'il a collecté dans cette affaire.

Elle a précisé que l'évaluation de ces preuves et la détermination de l'opportunité d'engager des poursuites pénales pourraient prendre des mois.