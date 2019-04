LAFUMA : MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018

Lafuma (Paris:LAF) annonce avoir mis à la disposition du public son Document de Référence déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 17 avril 2019.

Ce Document de Référence est disponible sur les sites internet de l’Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org) et du Groupe Lafuma (www.groupe-lafuma.com) et sans frais sur simple demande auprès de Lafuma S.A. PAE Les Glaisins – CS 60348 – 74943 Annecy-le-Vieux Cedex.

Il comprend notamment le Rapport Financier Annuel de l’exercice clos le 31 décembre 2018 (incluant les comptes consolidés et les comptes annuels, avec leurs annexes et le rapport de Gestion), les rapports des contrôleurs légaux des comptes et les informations relatives aux honoraires de ces derniers.

La société Lafuma SA est cotée sur Euronext Paris. Euroclear : 3526. Reuters : LAFU.PA Bloomberg : LAF

