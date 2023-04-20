LAGARDE (BCE) - IL Y A "ENCORE UN PEU DE CHEMIN À FAIRE" SUR LA POLITIQUE MONÉTAIRE FACE À L'INFLATION "TROP FORTE PAR RAPPORT À LA CIBLE"
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Cours
Varia.
Varia. 5j.
Capi. (M$)
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