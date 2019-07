LAGARDERE SCA: Point sur le recentrage stratégique : activité Sports

Regulatory News:

Arnaud Lagardère a confirmé le recentrage stratégique du Groupe lors de l’Assemblée générale annuelle de mai 2019.

Lagardère (Paris:MMB) évalue actuellement les options stratégiques pour la cession de tout ou partie de Lagardère Sports.

Durant ce processus, Lagardère pourrait être amené à accorder des périodes d’exclusivité à court terme à des acquéreurs potentiels afin de leur permettre de traiter des questions spécifiques ou de gérer des aspects de due diligence.

À ce stade, rien n’est suffisamment précis pour être divulgué. Le cas échéant, Lagardère en informera le marché.

Lagardère ne formule aucun commentaire sur les rumeurs concernant des partenaires spécifiques tels que Wasserman ou Endeavor, qui sont des acteurs renommés et reconnus du secteur.

De même, Lagardère ne formule aucun commentaire sur les données chiffrées.

Le groupe Lagardère est un des leaders mondiaux de l’édition, la production, la diffusion et la distribution de contenus dont les marques fortes génèrent et rencontrent des audiences qualifiées grâce à ses réseaux virtuels et physiques.

Au 31 décembre 2018, il se structure encore autour de quatre branches d'activités : Livre et Livre numérique ; Travel Retail ; Sports et Entertainment ; Presse, Audiovisuel, Digital et Régie publicitaire.

Le marché de référence du titre Lagardère est Euronext Paris.

