LARGO : annonce l'exercice partiel de l'option de surallocation et la mise en œuvre d'un contrat de liquidité avec Portzamparc

LARGO (FR0013308582 - ALLGO), acteur éco-responsable français du reconditionnement, annonce aujourd’hui l’exercice partiel de l’option de surallocation, dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché réglementé d’Euronext Growth à Paris, ainsi que la mise en place d’un contrat de liquidité avec Portzamparc.

Le 21 mai 2021, Portzamparc, Chef de File et Teneur de Livre, a exercé partiellement l’option de surallocation, donnant lieu à l’émission de 96.888 actions nouvelles supplémentaires pour un montant total de 1.293.454,80 euros, au prix de l’offre, soit 13,35 euros par action.

En conséquence, le nombre total d’actions de Largo offertes dans le cadre de son introduction en bourse s’élèvera à 1.808.243 actions, portant ainsi la taille de l’offre à 24,1 millions d’euros à l’issue du règlement-livraison des actions nouvelles supplémentaires prévu le 26 mai 2021.

Le capital social de Largo est composé de 3.550.298 actions.

Largo annonce également avoir confié à Portzamparc la mise en œuvre d'un contrat de liquidité conforme à la pratique de marché admise. La mise en œuvre du contrat de liquidité sera effective à compter de lundi 24 mai 2021, étant précisé qu'une somme de 200 000 € en espèces a été affectée au compte de liquidité.

Répartition du capital à la date du présent communiqué

À l’issue de l’introduction en bourse et de l’exercice partiel de l’option de surallocation, la répartition du capital et des droits de vote de Largo est la suivante :

Actionnaires Nombre d’actions Pourcentage du capital Nombre de droits de vote Pourcentage des droits de vote Fondateurs 1 093 900 30,81 % 2 160 600 45,17 % Business angels (réseau ABAB) 352 505 9,93 % 469 180 9,81 % Autres business angels 168 250 4,74 % 218 300 4,56 % Investisseurs financiers 104 000 2,93 % 104 000 2,17 % Salariés 23 400 0,66 % 23 400 0,49 % Public 1 808 243 50,93 % 1 808 243 37,80 % Total 3 550 298 100,0% 4 783 723 100,0%

Opération de stabilisation

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement délégué UE 2016/1052 du 8 mars 2016, Portzamparc, en sa qualité d'agent stabilisateur, déclare avoir réalisé les opérations de stabilisation comme suit :

La stabilisation a débuté le 23 avril 2021 et s'est achevée le 21 mai 2021 ;

La dernière opération de stabilisation a été effectuée le 21 mai 2021 ;

Les opérations de stabilisation ont été réalisées dans les conditions suivantes :

Dates des interventions Fourchette de prix des interventions Prix bas (en euros) Prix haut (en euros) 23/04/2021 12,95 € 13,35 € 26/04/2021 13,35 € 13,35 € 27/04/2021 12,80 € 12,80 € 28/04/2021 12,75 € 12,75 € 29/04/2021 12,50 € 12,50 € 04/05/2021 12,60 € 12,60 € 05/05/2021 12,50 € 12,50 € 06/05/2021 12,60 € 12,60 € 07/05/2021 12,60 € 12,60 € 10/05/2021 12,57 € 12,57 € 12/05/2021 12,20 € 12,20 € 14/05/2021 12,20 € 12,20 € 18/05/2021 11,90 € 12,39 € 19/05/2021 12,00 € 12,00 € 20/05/2021 11,90 € 11,90 € 21/05/2021 11,80 € 11,80 €

À propos de Largo

Créé en 2016, Largo est un Groupe fondamentalement engagé dans l’économie circulaire. Avec près de 40 collaborateurs basés à Nantes Largo reconditionne des Smartphones, des tablettes ou des ordinateurs portables. Positionné sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du sourcing au reconditionnement jusqu’à la distribution, Largo ambitionne d’être l’acteur de référence du reconditionnement responsable. Précurseur en matière de transparence, Largo a investi en 2018 dans un outil de production perfectionné qui lui permet d’optimiser ses process et la qualité de ses produits.

Entièrement internalisé en France, le site de reconditionnement offre une maîtrise de chaque étape clé : réception, tests, réparation, contrôle qualité et SAV. Depuis sa création, Largo a déjà reconditionné plus de 140 000 Smartphones et réalisé un chiffre d’affaires de près 10,3 M€ en 2020.

Pour plus d’informations : www.largo-france.fr

