LARGO : annonce la signature d'un contrat de commercialisation avec Digicel, l'un des principaux leaders télécoms de la Caraïbe

Regulatory News:

LARGO (Paris:ALLGO) (FR0013308582 - ALLGO), acteur éco-responsable français du reconditionnement, annonce aujourd’hui la signature d’un contrat avec Digicel, l’un des principaux leaders télécoms de la Caraïbe, pour la commercialisation de ses Smartphones reconditionnés.

Dans le cadre de ce partenariat, Digicel proposera à ses clients à travers ses quatre agences clients et ses soixante boutiques réparties sur les Antilles-Guyane (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Saint-Martin) une offre de Smartphones reconditionnés. Les Smartphones reconditionnés par Largo seront proposés à la vente dans les boutiques de l’opérateur conjointement à la souscription d’une offre Digicel (pré ou postpayée). Ces offres seront mises en avant à travers des campagnes de communication spécifiques et bénéficiera d’une forte visibilité sur le réseau de distribution de Digicel.

L’accompagnement de Largo dans le développement de cette offre de téléphonie éco-responsable permet au Groupe Digicel d’élargir son catalogue mobiles et de proposer des Smartphones haut de gamme performants à des prix très compétitifs. Ce premier partenariat en outre-mer pour Largo marque une étape structurante dans la stratégie d’élargissement du portefeuille clients et de son expansion en dehors du territoire métropolitain.

Christophe Brunot et Frédéric Gandon, Co-fondateurs de Largo déclarent : « Nous sommes ravis de la signature de ce partenariat avec Digicel qui nous permet de promouvoir l’économie circulaire du mobile sur le territoires les Antilles-Guyane. Ce premier contrat en outre-mer avec un opérateur télécom illustre la pertinence et la compétitivité de notre offre dans le secteur de la téléphonie. Il s’agit d’une première étape dans notre statégie d’expansion ; nous allons désormais poursuivre ce développement afin d’imposer Largo comme l’acteur français clé auprès des opérateurs télécoms aussi bien en France qu’à l’international ».

« L’offre éco-responsable et 100% Made in France de Largo nous a séduit par sa transparence et par sa qualité. Nous allons pouvoir répondre à une demande croissante de la part de nos clients caribéens actuels et séduire une nouvelle clientèle soucieuse de son empreinte environnementale » ajoute Pierre-Canton-Bacara, Directeur Général Digicel Antilles-Guyane.

À propos de Largo

Créé en 2016, Largo est un Groupe fondamentalement engagé dans l’économie circulaire. Avec près de 40 collaborateurs basés à Nantes Largo reconditionne des Smartphones, des tablettes ou des ordinateurs portables. Positionné sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du sourcing au reconditionnement jusqu’à la distribution, Largo ambitionne d’être l’acteur de référence du reconditionnement responsable. Précurseur en matière de transparence, Largo a investi en 2018 dans un outil de production perfectionné qui lui permet d’optimiser ses process et la qualité de ses produits.

Entièrement internalisé en France, le site de reconditionnement offre une maîtrise de chaque étape clé : réception, tests, réparation, contrôle qualité et SAV. Depuis sa création, Largo a déjà reconditionné plus de 140 000 Smartphones et réalisé un chiffre d’affaires de près 10,3 M€ en 2020.

Pour plus d’informations : www.largo-france.fr

À propos de Digicel

Le Groupe Digicel est devenu l’un des principaux acteurs de télécommunication dans 32 pays de la Caraïbe, d’Amérique Centrale et du Pacifique. La société est réputée pour l’excellence de ses services en matière d’offres, de service client et de réseau. Digicel est aussi très impliqué dans les actions caritatives notamment via la création de Fondations Digicel en Jamaïque, Haïti, Papouasie Nouvelle Guinée, Trinidad et Tobago, particulièrement impliquées dans de nombreux projets sociaux, culturels et éducatifs.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210610005341/fr/