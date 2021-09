LARGO recrute son Directeur de Production et optimise son outil industriel

Regulatory News:

Largo (FR0013308582 – ALLGO) (Paris:ALLGO), acteur industriel français éco-responsable et expert du reconditionnement de produits high-tech, annonce :

La nomination de Benjamin Larose en qualité de Directeur de Production afin d’accompagner la montée en puissance de l’outil industriel de Largo





L’optimisation de son processus de reconditionnement pour atteindre 13 000 produits reconditionnés par mois d’ici fin 2021

Benjamin Larose rejoint Largo en qualité de Directeur de Production après plus de de 20 ans d’expérience dans l’univers du reconditionnement dont plus de 10 années en tant que Directeur de production

Benjamin Larose dirige à ce titre, l’ensemble des activités de reconditionnement et du service qualité : planification, organisation et suivi de la production, animation et pilotage des équipes et définition du plan d’optimisation de l’outil industriel de la Société. Il joue un rôle clé dans l’accompagnement de la montée en puissance du processus de reconditionnement.

Avant de rejoindre Largo, Benjamin LAROSE a évolué pendant plus de 20 ans dans l’univers du reconditionnement au sein de l’entreprise Itancia, d’abord en tant que Responsable de la production puis en tant que Directeur Production et Technique.

« Je suis très heureux de rejoindre une société comme Largo. Le projet humain et le plan stratégique ambitieux de la Société m’ont tout de suite séduit. Je suis très enthousiaste à l’idée de faire partie de ce nouveau chapitre en y apportant mon expertise » ajoute Benjamin Larose, Directeur de Production de Largo.

Christophe Brunot et Frédéric Gandon, Co-fondateurs de Largo précisent : « Nous nous réjouissons de l’arrivée de Benjamin Larose au sein de Largo. Son expertise et son expérience seront des atouts déterminants dans la nouvelle phase d’expansion de notre Société. L’une de ses premières réalisations stratégiques a été l’amélioration de notre process de reconditionnement qui nous permet d’augmenter notre productivité et notre capacité de reconditionnement dans le but de pouvoir répondre à la demande croissante pour nos appareils reconditionnés (smartphones, tablettes, ordinateurs …) ».

Un process amélioré afin d’accroître la capacité de reconditionnement à 13 000 produits par mois d’ici fin 2021

Pour faire face à une demande croissante, Largo a décidé d’optimiser son outil industriel de reconditionnement. Suite à la réalisation d’un audit interne, la Société a décidé de redéfinir les étapes et les métiers clés du processus de reconditionnement ainsi que de réorganiser physiquement l’atelier afin d’y optimiser les flux de marchandises et d’y augmenter la productivité.

En parallèle de ce chantier d’optimisation, Largo a mis en place une cellule qualité chargée d’effectuer des contrôles à chaque étape du processus de reconditionnement. Ces contrôles permettent d’assurer une qualité irréprochable du reconditionnement et de limiter au maximum toute interruption dans la chaîne de valeur.

Ces différents chantiers ont pour objectif d’étendre la capacité de reconditionnement à environ 13 000 produits par mois d’ici la fin de l’année 2021 vs. 7 000 à fin juin et à plus de 25 000 d’ici fin 2022.

Largo initie parallèlement la mise en place de certifications ISO 9001 relatives au management de qualité. Gages de qualité aussi bien en interne que pour les partenaires de Largo, ces certifications favoriseront le rayonnement de Largo auprès de l’écosystème de l’économie circulaire du mobile.

À propos de LARGO :

Crée en 2016, Largo est un Groupe fondamentalement engagé dans l’économie circulaire. Avec près de 50 collaborateurs basés à Nantes Largo reconditionne des Smartphones, des tablettes ou des ordinateurs portables. Positionné sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du sourcing au reconditionnement jusqu’à la distribution, Largo ambitionne d’être l’acteur de référence du reconditionnement responsable. Précurseur en matière de transparence, Largo a investi en 2018 dans un outil de production perfectionné qui lui permet d’optimiser ses process et la qualité de ses produits.

Entièrement internalisé en France, le site de reconditionnement offre une maitrise de chaque étape clé : réception, tests, réparation, contrôle qualité et SAV. Depuis sa création, Largo a déjà reconditionné plus de 170 000 Smartphones et réalisé un chiffre d’affaires de près 10,3 M€ en 2020.

Pour plus d’informations : www.largo-france.fr

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210927005766/fr/