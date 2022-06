LBP AM annonce un premier closing à 135 M€ pour son 8ème fonds de dette corporate 07/06/2022 | 10:16 Envoyer par e-mail :

La Banque Postale Asset Management annonce le lancement de son fonds LBPAM Midcap Senior Debt qui a déjà collecté 135 millions d'euros d'engagements auprès d'investisseurs institutionnels. Forte de son expertise de plus de 10 ans dans ce segment, LBP AM cible, avec sa nouvelle stratégie LBPAM Midcap Senior Debt, l'investissement en dette senior sécurisée en faveur des les entreprises small et midcap européennes.



Ce fonds de dette sera investi dans des entreprises européennes, avec une prépondérance d'entreprises françaises à dimension régionale implantées sur l'ensemble du Territoire. Son développement s'appuie sur une capacité d'origination multicanale de premier plan, renforcée par un canal d'apport privilégié constitué par la BFI de La Banque Postale, qui se distingue notamment par son ancrage régional fort et des ambitions stratégiques en matière de financements structurés.



Réservé aux investisseurs institutionnels et d'une taille cible de 300 millions d'euros, le fonds a pour vocation de proposer des financements de dette senior 100% sécurisés et libellés en Euro. Sa commercialisation a débuté auprès d'investisseurs institutionnels européens aux côtés du groupe La Banque Postale dont CNP Assurances, et va se poursuivre sur les prochains mois.



Son portefeuille se composera d'une vingtaine d'investissements caractérisés par leur diversité sectorielle. Tenant compte des enjeux Environnementaux, Sociaux et de bonne Gouvernance (ESG) et en soutien des engagements de LBP AM, le fonds adoptera l'approche la plus exigeante de la classification SFDR, celle de l'Article 9, son objectif étant d'accompagner les entreprises investies dans l'accélération de leur transition vers une économie plus durable.





