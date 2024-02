LBP AM et La Financière de l’Échiquier lancent la Fondation Groupe LBP AM

Le 23 février 2024 à 14:49 Partager

LBP AM et La Financière de l’Échiquier (LFDE) annoncent le lancement de la Fondation Groupe LBP AM, projet fédérateur des deux maisons. Abritée par la Fondation de France, cette fondation a vocation à s’inscrire dans la continuité des actions solidaires déployées par LFDE depuis 2005. LFDE a en effet été l'une des premières sociétés de gestion de France à créer une fondation d’entreprise, la Fondation Financière de l’Échiquier, afin de structurer ses activités philanthropiques.



Le groupe LBP AM proposera également à ses quelque 350 collaborateurs de s'engager autour des projets associatifs soutenus par la fondation.



Cécile Jouenne-Lanne, déléguée générale de la fondation depuis 2020, poursuit sa mission, accompagnée d'une équipe dédiée de 3 personnes. Carolina Viguet, nommée Directrice RSE du Groupe LBP AM, soutiendra l'équipe dans la promotion de la Fondation et de ses initiatives.



La fondation intervient dans trois domaines prioritaires : l'éducation, l'insertion sociale et professionnelle, et la santé, en particulier mentale. Elle pilote depuis 2010 une association d'égalité des chances, Les Maisons des Jeunes Talents, qui soutient des élèves boursiers admis en classes préparatoires aux grandes écoles à Paris et à Lyon.



Depuis sa création, notamment grâce aux frais de gestion de certains fonds de LFDE reversés à la Fondation, plus de 440 projets ont été financés, pour un total de 11 millions d'euros.