LBP AM : "les politiques inflationnistes compliqueraient le travail de la Fed"

Le 25 juillet 2024 à 16:19

"Les marchés continuent de se demander quel impact aurait une seconde présidence Trump. Au risque de simplifier de façon excessive, nous pouvons lister quatre ensembles de politiques principales poussées par Donald Trump et encore plus par son colistier J.D. Vance : une forte hausse des droits de douanes ; une taxation basse, une baisse de l'immigration et la dérégulation de certains secteurs comme la finance et l'énergie", explique La Banque Postale AM.



En particulier, Trump a proposé d'imposer 60% de droit de douane sur toutes les importations en provenance de la Chine mais aussi 10% de droits de douanes sur les autres importations américaines, même celles provenant des alliés de l'Amérique. Il s'agirait alors de hausses de droits de douanes bien plus importantes que lors de son premier mandat.



"Sur les baisses de taxes, les propositions sont pour l'instant imprécises mais des soutiens de Trump ont parlé de réduire encore l'impôt sur les sociétés. Au minimum, Trump voudrait prolonger l'ensemble des baisses de taxes qu'il avait faites lors de son premier mandat, alors que beaucoup expirent normalement en 2025", précise l'asset manager.



Il note aussi que "les politiques de baisse des droits de douanes et certaines mesures de dérégulation peuvent être mises en place en grande partie même si le Congrès n'est pas totalement républicain. En revanche les changements fiscaux nécessitent une majorité Républicaine dans les deux chambres".



Ces politiques proposées seraient clairement inflationnistes pour les Etats-Unis à court terme. La hausse des droits de douanes augmenterait directement le prix des biens importés, augmentant les prix à la consommation et le prix des bien intermédiaires. Et elle augmenterait le pricing power des entreprises domestiques en réduisant la concurrence.



En outre, les hausses de prix auraient un impact récessif sur l'activité mais cela serait compensé en partie par une politique budgétaire plus accommodante. La baisse de l'immigration augmenterait aussi les coûts des entreprises tout en réduisant la croissance potentielle.



"Dans le contexte actuel de plein emploi et d'inflation au-dessus de cible, ces politiques inflationnistes compliqueraient fortement le travail de la Fed. Il lui serait difficile de baisser ses taux de plus de 1 point l'année prochaine comme l'anticipe le marché. De plus, les perspectives de déficit public encore plus élevé justifieraient une prime de risque plus importante sur les taux longs. Au total, cela serait négatif pour les obligations américaines", estime La Banque Postale AM.