LBP AM renforce son pôle Multi-actifs & Performance absolue 10/06/2021 | 11:43 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires La Banque Postale Asset Management a annoncé plusieurs nominations pour soutenir le développement de son pôle Multi-actifs & Performance absolue. Dans ses nouvelles fonctions, Damien Vermonet assurera, en étroite collaboration avec Christine Delagrave et Brice Périn, la co-gestion des fonds LBPAM ISR Absolute Return Convertibles, LBPAM ISR Convertibles Opportunités et LBPAM ISR Convertibles Europe. Avant de rejoindre LBP AM, il assurait la direction de l’équipe convertible d’Ellipsis AM (groupe Exane) depuis 2016.



Henriette Le Mintier co-pilotera, avec Guillaume Fradin, la gestion des fonds LBPAM ISR Absolute Return Credit, LBPAM ISR Total Return Credit et LBPAM ISR Dettes Financières Flexibles. Depuis 2015, elle était responsable des gestions diversifiées (crédit et convertible) d'Equigest.



Cédric Milcandeau aura notamment en charge l'analyse de dossiers complexes dans le High Yield et les Convertibles et collaborera plus particulièrement avec les gérants de l'équipe absolute return crédit et convertibles. Diplômé de l'EDHEC et de la London School of Economics en 2006, Cédric Milcandeau débute sa carrière au sein du Graduate Programme de la Société Générale pour devenir analyste crédit dans des fonds de crédit Lyxor à Londres. Il rejoint ensuite les équipe de gérants d'actifs spécialisés dans le crédit High Yield et les Convertibles, toujours à Londres.







© AOF 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue