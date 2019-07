LBPAM : Emmanuelle Mourey est nommée Présidente

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Emmanuelle Mourey est nommée Présidente du Directoire de La Banque Postale Asset Management (LBPAM). Elle intègre le Comité de Direction Générale de La Banque Postale. Elle succède à Daniel Roy, à la tête de LBPAM depuis 2014, qui a souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière. Mirela Agache-Durand, membre du Directoire de La Banque Postale Asset Management, est nommée Directrice Générale de La Banque Postale Asset Management. Elle conserve ses responsabilités de Directrice Générale de Tocqueville Finance.Vincent Cornet, Directeur de la Gestion et membre du Directoire de La Banque Postale Asset Management, conserve ses responsabilités au sein de La Banque Postale Asset Management et de son Directoire.Emmanuelle Mourey, 50 ans, est diplômée de l'EM Lyon. Elle débute sa carrière en 1990 comme Analyste crédit au sein du Crédit Lyonnais à New York. Deux ans plus tard, elle exerce dans l'audit bancaire chez PricewaterhouseCoopers à Paris et New York, avant de rejoindre en 1996 CPR, filiale du Crédit Agricole, au poste de Responsable de la consolidation et des contrôles de gestion. En 2003, elle devient Directeur des contrôles de gestion chez JP Morgan France, puis Secrétaire général et Directeur financier, membre du Comité de Direction et dirigeant responsable. Depuis mars 2015, elle était Secrétaire générale de La Banque Postale Asset Management.