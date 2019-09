LBPAM confirme son scénario central

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LBPAM ne modifie pas les pondérations accordées à chacun de ses trois scénarios : 60% pour le central et 20% pour chacun des deux alternatifs (baissier et haussier). Même si le mois d'août a été chaotique, les équilibres économiques et politiques présentés le mois passé restent peu ou prou les mêmes. Avec l'espoir que tout " coin " enfoncé dans ceux-ci soit " compensé " par davantage d'accommodement de politique économique. D'où un poids inchangé pour le scénario central, explique le gérant.Dans celui adverse, LBPAM pointe davantage de difficultés politiques qui dégradent encore plus la dynamique économique. Une politique économique plus volontariste ne parvient pas à enrayer les conséquences négatives sur les marchés. Le scénario positif met en avant des évolutions économique et politique plus favorables, dans un contexte monétaire de soutien.