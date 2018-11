LBPAM conseille de reprendre un peu de risques après la correction d'octobre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'économie continue de se comporter correctement, observe LBPAM dans sa dernière lettre hebdomadaire. La croissance ralentit et l'inflation accélère ; mais dans les deux cas, pas trop. Du côté de la politique économique, l'attention est avant tout américaine : visibilité et modération pour le budget, interrogation sur le nombre de hausses du taux directeur de la Fed en 2019 et ouverture des négociations commerciales avec la Chine.Pour finir, la politique reste le maillon faible de l'Europe.La société de gestion modifie sa vue sur les marchés obligataires de la zone euro de neutre à légèrement négatif (avant tout pour des raisons techniques et de valorisation) si ce n'est l'Italie où elle fait le cheminement inverse (un spread BTP – Bund qui resterait sans grande tendance). Aux Etats-Unis, l'orientation modérément haussière des taux longs se maintiendrait.Après la forte correction d'octobre sur les spreads de Credit, sans que la situation fondamentale n'ait réellement changé, LBPAM propose une neutralité plus constructive que le mois dernier sur le segment Investment Grade. A horizon 3 mois, la prudence reste de mise mais la prime de risque constituée le mois dernier semble aujourd'hui suffisante pour absorber les incertitudes non levées, notamment le Brexit ou le risque italien.Le gérant revient également à plus de " bienveillance " sur le High Yield. Les niveaux de valorisation atteints (rendement moyen autours de 4%) lui semble désormais suffisamment rémunérateurs à horizon fin d'année.Alors que les résultats pour le troisième trimestre des entreprises américaines et européennes sont dans l'ensemble corrects et après la correction boursière du mois d'octobre, LBPAM considère que l'évolution du dossier des relations commerciales sino-américaines sera le principal catalyseur sur les marchés d'actions au cours des prochains mois.Le marché devrait " saluer " le démarrage des discussions au prochain G20 de Buenos Aires à la fin du mois. Le gérant attend un impact positif sur les bourses mondiales, principalement celles des pays émergents. Cette perspective pourrait " redonner des couleurs " aux secteurs cycliques, surtout industrielles ou de la technologie.Au sortir de l'épisode de correction baissière sur les marchés d'actions, LBPAM revoit à la hausse la pondération donnée au scénario central : de 60% à 70%. Des valorisations plus faibles dans un environnement qui reste favorable incitent à faire le pari d'un certain retour à trois mois de la thématique de la prise de risques sur les marchés.Le gérant ne change pas la probabilité accordée au scénario baissier (20%). Celui-ci met dorénavant en avant une accélération des prix bien au-delà des anticipations et un regard critique jeté sur une Fed qui apparaît dépassé.Le scénario haussier est pondéré à 10%. Les bonnes surprises sont partout ; mais de façon plus prononcée concernant la politique que l'économie.