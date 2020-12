LBPAM finalise sa bascule 100% ISR

Avec 17 nouveaux fonds labellisés ISR, La Banque Postale Asset Management tient son engagement, pris en 2018, de devenir le 1er gérant d’actifs généraliste en France à proposer une gamme 100% ISR à fin 2020.



" La finalisation de cette étape essentielle va nous permettre de nous concentrer sur l'évolution de notre offre et sur le renforcement de nos initiatives pour promouvoir une meilleure prise en compte de nos 4 enjeux prioritaires : le climat, la biodiversité, le développement des territoires et les droits humains & égalité ", a déclaré Emmanuelle Mourey, Présidente du Directoire du gestionnaire d'actifs.



Au total depuis 2018, LBP AM a labellisé 106 fonds au Label public ISR, représentant 40 milliards d'encours, soit 20% de l'offre de marché ISR en France. Certains de ces fonds ont été transférés à Ostrum AM dans le cadre de l'opération de rapprochement finalisé le 31 octobre. Désormais, LBP AM gère 25 milliards d'euros d'encours de fonds ouverts labellisés.