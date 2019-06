LBPAM : nouveaux millésimes 2019 des fonds de dette privée

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Banque Postale Asset Management (LBPAM) poursuit son développement en dette privée et annonce 3 nouveaux fonds infrastructure, immobilier et corporate pour 2019. Ces nouveaux millésimes marquent l’intégration systématique de l’analyse extra-financière GREaT à l’ensemble de la classe d’actifs. LBPAM a annoncé le premier closing de son nouveau fonds de dette infrastructures : LBPAM European Responsible Infrastructure debt fund.Face à de nouvelles dynamiques de marché et de nouvelles opportunités d'investissement dans les secteurs liés à la transition énergétique et les infrastructures digitales, la stratégie d'investissement de ce nouveau fonds s'est ainsi enrichie d'une plus grande diversification géographique et sectorielle ainsi que d'un mode d'intervention élargi aux prêts directs.Ce fonds privilégie également les actifs éligibles au traitement réservé par Solvabilité II aux investissements en infrastructures, se traduisant par une charge en capital réduite.LBPAM European Responsible Infrastructure debt fund sera commercialisé tout au long de l'année 2019 avec pour objectif une taille cible de 600 millions d'euros. LBPAM est soutenue par son partenaire Aegon Asset Management pour la commercialisation du fonds en Europe.Un premier closing du fonds a été souscrit par des investisseurs institutionnels pour un montant de 375 millions.Le fonds bénéficie dès ce premier closing de plusieurs investissements réalisés en Europe.LBPAM a également démarré la levée de son nouveau millésime de dette privée corporate LBPAM Dette Privée Entreprises V, dont la stratégie est centrée sur l'investissement en dette senior dans les ETI, ainsi que les PME à fort potentiel afin de les soutenir dans leur croissance.La taille cible de LBPAM Dette Privée Entreprises V est de 350 millions d'euros. Un premier closing est prévu dans quelques semaines.LBPAM a annoncé enfin le lancement de son nouveau millésime de dette immobilière européenne, d'un montant cible de 400 millions d'euros et bénéficiant d'ores et déjà d'engagements à hauteur de 200 millions.Ce fonds se caractérise par une stratégie d'investissement axée sur la dette senior sécurisée, couvrant à la fois les secteurs traditionnels et de diversification des marchés immobiliers de la zone Euro.Un premier closing de ce fonds est prévu au cours du troisième trimestre 2019.