LBPAM poursuit la labellisation ISR de ses fonds

" Fidèle à son engagement, La Banque Postale Asset Management réaffirme, avec cette nouvelle vague de labellisation, sa détermination à proposer à ses clients une gamme 100% Investissement Socialement Responsable d'ici la fin de l'année", a déclaré Emmanuelle Mourey, présidente du directoire de LBPAM.





La Banque Postale Asset Management (LBPAM) confirme son engagement en faveur d'une finance responsable. Elle a obtenu 19 Labels ISR supplémentaires, atteignant ainsi 89% de son objectif de bascule des fonds ouverts éligibles au label ISR dont deux fonds originaux Chine et Emergents. La société de gestion renforce également sa stratégie d'investissement durable sur l'expertise Dette privée infrastructure. Enfin, LBPAM a publié, pour la 4ème année consécutive son Rapport Loi Transition Energétique réaffirmant ses engagements et sa vision en matière d'investissement socialement responsable." Fidèle à son engagement, La Banque Postale Asset Management réaffirme, avec cette nouvelle vague de labellisation, sa détermination à proposer à ses clients une gamme 100% Investissement Socialement Responsable d'ici la fin de l'année", a déclaré Emmanuelle Mourey, présidente du directoire de LBPAM.