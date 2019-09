LBPAM préfère le crédit

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'environnement politique participe d'une incertitude épaisse, observe LBPAM dans sa lettre bimensuelle. Dans ces conditions, les pressions dans le sens d'un ralentissement de l'économie mondiale s'accentuent. Pour les enrayer, le réglage de la politique économique va être plus accommodant. Cela sera-t-il suffisant ? Dans cet environnement, il n'est pas facile de trouver les actifs à même de dispenser un rendement positif à trois mois. Pour des raisons de reprise du QE de la BCE, la préférence de la société de gestion va au crédit.Malgré un environnement compliqué, qui rend les entreprises plus prudentes en termes de guidance, la vue générale du gérant sur la classe d'actif crédit est plutôt positive. : un marché primaire, qui garde sa capacité d'adaptation à la demande, et des spreads qui bénéficie encore d'un certain potentiel de baisse, dans un contexte de rendements des titres d'Etat le plus souvent négatifs.Dans cet environnement, LBPAM surpondère l'Investment Grade, lancement du QE oblige, et est plus prudent sur le HY du fait des incertitudes politiques et économiques.