LBPAM présente ses scénarios à 3 mois

La Banque Postale AM a modifié les pondérations accordées à chacun de ses trois scénarios à un horizon trois mois: 50% pour le central (-5 points), 30% pour le baissier (inchangé) et 20% pour le haussier (+5%). Le scénario central intègre l'atteinte prochaine du pic de l'épidémie. « La normalisation s’engagerait au second semestre. Mais les conditions précises de celle-ci ne sont pas connues. Avec quelles conséquences sur l’ampleur du rebond de la croissance ? » s'interroge le gestionnaire d'actifs.Au total, la réaction de policy-mix extraordinairement rapide et ample conduit le gestionnaire d'actifs à une attitude prudente mais constructive.En scénario baissier, le dé-confinement a dû être mal géré. En Chine d'abord, puis dans les pays européens, le nombre de nouveaux cas quotidiens repart à la hausse. Les craintes sur le secteur hospitalier, sur le coût humain de l'épidémie, sur le calibrage des réponses de politique économique et au final sur les perspectives économiques repartent aussi à la hausse.Sur fond de repli des taux longs (le niveau de 0 est atteint aux Etats-Unis pour un rendement d'Etat à 10 ans), les indices actions européen et américain perdent 20% et celui des marchés émergents, 25%.En scénario haussier, La croissance repart plus vite que prévue et tout l'arsenal de politique économique mis en place paraît alors être surdimensionné