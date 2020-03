LBPAM privilégie la dette espagnole et italienne

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A un horizon de trois mois, la crise mondiale du coronavirus aurait baissé en intensité. Le processus de normalisation économique serait engagé, mais pas abouti. Par ailleurs, la campagne électorale aux Etats-Unis retiendra l'attention des investisseurs, avec un Parti démocrate plus à gauche qu'ils ne le pensaient. Au final, les investisseurs feraient plutôt preuve de neutralité, mais teintée d'un biais constructif en termes de prise de risque, écrit LBPAM dans sa lettre bi-mensuelle.La faible visibilité actuelle de la propagation du virus invite le gérant à être plus prudent dans ses prévisions de correction des impacts causés par l'épidémie sur les marchés.Ainsi LBPAM anticipe, à un horizon de 3 mois, des niveaux de 10 ans allemands et américains à respectivement -0,45% et 1,45%, et ce avec un degré de confiance faible.Le gérant n'anticipe pas de fortes variations des primes des dettes souveraines périphériques, mais privilégie l'Espagne à l'Italie. Il sous-pondère donc les titres d'Etat des Etats-Unis et des pays-coeur de la Zone euro, tout en étant neutre sur les pays périphériques.