Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LBPAM reste neutre à trois mois sur le marché des titres d’Etat. Il lui semble que le marché a anticipé déjà beaucoup de choses, voire que les anticipations formulées vont un peu au-delà de ce qui arrivera effectivement. Oui davantage d’assouplissement monétaire de la part de la Fed et de la BCE se produira ; mais sans doute pas autant que prévu. Oui, le centre de gravité du nouveau Cabinet italien est plus europhile et plus sérieux budgétairement que le précédent ; mais de combien exactement ? Le gérant s'interroge.