Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LBPAM reste neutre sur les actions, avec l'idée que la divergence entre marchés émergents (plus à la peine) et développés (davantage résistants), observée en août, se maintiendrait. Au propos de ces derniers, la préférence relative du gérant va aux Etats-Unis, pour des raisons de meilleures performances économiques, sur fond de moindre exposition au commerce international, et d'un statut de " havre de paix " pour les investisseurs. La hiérarchie des total returns attendus à trois mois par LBPAM serait la suivante : 0% pour les Etats-Unis, -2% pour la Zone Euro et -4% pour la Chine.