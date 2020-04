LCGB Confédération Luxembourgeoise : Paiement de l'indemnité de maladie – Modalités pratiques

Au plus tard le 3e jour de maladie, l'employeur et la CNS doivent être en possession d'un certificat de maladie. Le LCGB conseille pourtant de le transmettre le plus vite possible à la CNS et à l'employeur. Pendant la crise sanitaire, un envoi électronique à la CNS est possible sur l'adresse saisieCIT.cns@secu.lu.

Si vous êtes 1 ou 2 jours malade sans certificat médical, vos absences de maladie sont uniquement communiquées le mois suivant par l'employeur à la CNS. Ces jours seront donc indemnisés par la CNS avec un décalage d'un mois. Afin d'éviter de tels retards de paiement, il est important de demander un certificat médical pour chaque jour de maladie.

Les dates de clôture pour le calcul de l'indemnisation sont le 23 avril 2020, le 25 mai 2020 et le 22 juin 2020. Les certificats de maladie, qui sont établis ou communiqués après ces dates à la CNS, sont indemnisés le mois suivant.

Les dates de virement de l'indemnité de maladie sont le 28 avril 2020, le 29 mai 2020, le 26 juin 2020 et le 28 juillet 2020. Même si la mesure prend fin au plus tard au 30 juin 2020, les absences pour maladie qui interviennent après le 22 juin 2020 seront indemnisées fin juillet 2020 par la CNS.

La CNS va envoyer un décompte aux assurés avec le détail des indemnités de maladie versées. L'employeur doit en parallèle continuer à délivrer à ses salariés une fiche de rémunération qui reprend le détail du salaire payé.

Toute différence constatée au niveau des indemnités de maladie est à signaler à l'employeur. La CNS peut uniquement vous renseigner sur le calcul des indemnités de maladie qu'elle a payées.

Pour plus de renseignements ou aide et assistance, contactez le secrétaire syndical LCGB en charge de votre secteur ou entreprise.