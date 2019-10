LCGB Confédération Luxembourgeoise : Réunion avec les délégations du personnel au Luxemburger Wort

En date du 18 octobre 2019, les délégations du personnel de SPL et de Régie.lu se sont réunies avec la secrétaire syndicale Céline CONTER pour recevoir des explications quant à la manifestation du 19 novembre 2019. La participation à cette manifestation est d'autant plus importante puisque le dialogue social est en péril non seulement au niveau national mais également au niveau des entreprises. Le respect du droit du travail, la sécurisation des parcours professionnels et le renforcement des moyens des délégations du personnel ne sont que quelques points qui tiennent à cœur des délégués du Luxemburger Wort.